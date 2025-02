Entre os 10 filmes mais assistidos da história da Netflix, thriller com Julia Roberts teve audiência de 143 milhões

Os sinais do fim do mundo nunca pareceram tão evidentes quanto na visão cinematográfica de Sam Esmail. “O Mundo Depois de Nós” não apenas abraça essa atmosfera de ruína iminente, mas a expande com um senso de urgência que se infiltra em cada cena. O diretor, conhecido por sua habilidade em fundir paranoia e realidade, constrói uma narrativa que transita entre a análise sociopolítica e a distopia contemporânea. O resultado é um retrato inquietante de uma sociedade à beira do colapso, no qual as estruturas que sustentam o mundo moderno são gradativamente corroídas.

Adaptado do romance de Rumaan Alam, o filme preserva o tom implacável do material original, transformando-o em um discurso visual carregado de ironia e desespero. Esmail não ameniza sua abordagem: com um viés quase panfletário, ele expõe as contradições e hipocrisias da classe média alta, especialmente no que se refere ao racismo, que, longe de ser um problema superado, continua enraizado na mentalidade coletiva. A brutalidade do mundo está lá, mas mascarada por conveniências sociais e discursos vazios.

No centro da trama, Amanda Sandford é uma mulher consumida pelo cinismo e pela frustração. Sua rotina em um apartamento de luxo no Brooklyn parece insuportável, e sua aversão à sociedade é explicitada em um monólogo cortante, no qual despreza aqueles que buscam melhorar a si mesmos e ao mundo. Julia Roberts assume o papel com uma presença hipnótica, oscilando entre o desdém e uma vulnerabilidade quase imperceptível. Seu olhar vazio percorre os 138 minutos de projeção como se já conhecesse o desfecho da história desde o início.

A fotografia de Tod Campbell contribui para essa sensação de deslocamento. Sua iluminação meticulosamente calculada cria um contraste entre a aparente normalidade e a iminente catástrofe. O trabalho de câmera afasta o filme do terror tradicional e o insere em um território onde a tensão cresce de forma quase imperceptível, até se tornar insuportável.

A mudança de cenário é sutil, mas definitiva. Amanda decide alugar uma mansão em Long Island para passar um fim de semana com o marido, Clay (Ethan Hawke, em uma atuação apagada), e os filhos Rose (Farrah Mackenzie) e Archie (Charlie Evans). O que começa como um retiro aparentemente comum logo se transforma em um experimento de sobrevivência emocional e moral. Pequenos sinais anunciam o colapso: a queda da conexão Wi-Fi, um navio afundando no horizonte, a sensação de que algo indefinível e avassalador está prestes a acontecer.

A narrativa ganha um novo contorno com a chegada de G.H. Scott (Mahershala Ali) e sua filha Ruth (Myha’la). Eles batem à porta no meio da noite, alegando serem os verdadeiros donos da casa e relatando um apagão massivo em Nova York. A partir desse momento, o filme se aprofunda em suas questões mais espinhosas: até que ponto os preconceitos influenciam nossas decisões? Quem tem o direito de se sentir seguro? Amanda, relutante, hesita em acreditar em G.H., e a tensão entre eles cresce a cada interação. Mahershala Ali, com sua presença magnética, equilibra serenidade e firmeza, enquanto Myha’la imprime camadas de força e sutileza a Ruth.

O humor ácido de Esmail perpassa toda a obra, mas, em determinado momento, ele cede espaço para um pessimismo quase absoluto. O desfecho, reminiscentemente semelhante ao de “Não Olhe Para Cima” (2021) e ao horror satírico de Jordan Peele em “Corra!” (2017) e “Não! Não Olhe!” (2022), transforma “O Mundo Depois de Nós” em uma distopia que ecoa como um aviso incômodo. A humanidade, quando confrontada com a incerteza, expõe suas falhas de forma tragicômica. E o filme, com sua abordagem mordaz, deixa claro que a maior ameça não é o colapso da civilização, mas a incapacidade de seus indivíduos de enxergar além de seus próprios preconceitos e ilusões.