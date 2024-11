Faroeste de Almodóvar com Ethan Hawke e Pedro Pascal está na HBO Max

O curta-metragem “Estranha Forma de Vida”, de Pedro Almodóvar, tem seu título inspirado na canção de Amália Rodrigues, interpretada por Caetano Veloso. Esta música não apenas se torna um tema recorrente no filme, mas também aparece em diversos momentos, tanto como trilha sonora de fundo quanto em diálogos entre os personagens, criando uma atmosfera emocional rica.

Esse faroeste dramático, que entrelaça romance e tensão, narra a jornada de Silva (Pedro Pascal), um rancheiro que atravessa o deserto para reencontrar um antigo “amigo” chamado Jake (Ethan Hawke). Após 25 anos sem se verem, o reencontro dos dois homens não apenas revive memórias, mas também traz à tona emoções reprimidas e tensões do passado que nunca foram resolvidas.

Silva e Jake compartilharam um amor intenso e proibido em sua juventude, uma situação incomum para a época e o contexto cultural em que viviam. Almodóvar, ao retratar a masculinidade latente típica dos filmes de faroeste, nos apresenta dois homens que se entregaram aos sentimentos e à vulnerabilidade do amor. No entanto, a sociedade hostil em que estavam inseridos os forçou a tomar decisões difíceis, cujos motivos são desvendados ao longo da trama.

O relacionamento entre os dois foi rompido por diversas razões. O medo do julgamento e da rejeição, especialmente em um ambiente tão inóspito e violento como o Velho Oeste, onde a masculinidade estava intimamente associada à força, poder e autoridade, desempenhou um papel crucial. Jake optou por seguir o caminho da responsabilidade, tornando-se xerife e um modelo de autoridade e rigor, enquanto Silva escolheu uma vida de liberdade e independência, longe das amarras da sociedade.

O retorno de Silva à vida de Jake, no entanto, revela que o que os dois sentiram nunca foi totalmente superado. Esse reencontro reacende a antiga paixão, mas também os obriga a confrontar os ressentimentos e as mágoas provocadas pelas escolhas que fizeram ao longo dos anos. A tensão entre eles cresce à medida que lidam com o que ainda os une e o que os separa.

A situação se complica ainda mais com a presença de Joe (George Steane), o filho de Silva, alvo de uma caçada, sendo suspeito de ter cometido um assassinato. Em um ponto crítico da narrativa, Silva e Jake se veem em um conflito: devem reviver seu amor ou deixar que a busca por Joe impeça a possibilidade de um relacionamento que há tanto tempo foi deixado para trás?

O curta-metragem é uma clara homenagem ao aclamado “O Segredo de Brokeback Mountain”, dirigido por Ang Lee. Almodóvar faz referências sutis ao filme, abordando temas semelhantes de amor, desejo e os desafios enfrentados por aqueles que se amam em um mundo que frequentemente não aceita sua união. Filmado no sul da Espanha em agosto de 2022, nas proximidades de onde Sergio Leone realizou a famosa Trilogia dos Dólares, “Estranha Forma de Vida” representa também um marco na colaboração entre cinema e moda. Este é o primeiro filme produzido pela Saint Laurent Productions, pertencente à grife Yves Saint Laurent. O designer-chefe, Anthony Vaccarello, não apenas atuou como produtor, mas também como figurinista, imprimindo um toque estilístico que enriquece ainda mais a narrativa visual do curta.