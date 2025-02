Imbatível desde sua estreia! Filme com George Clooney e Brad Pitt é o mais visto da Apple TV+ há 131 dias

George Clooney e Brad Pitt voltam a contracenar em “Wolfs”, uma comédia de ação dirigida por John Watts. O longa carrega influências de Quentin Tarantino, mas suaviza seus elementos mais característicos, como a violência estilizada e os diálogos carregados de referências culturais. O ponto alto da obra reside na construção de diálogos dinâmicos e inteligentes, que impulsionam a narrativa. Disponível na Apple TV+, o filme rapidamente se tornou um fenômeno global, conquistando a maior audiência da história da plataforma.

Clooney e Pitt interpretam dois “fixers” — especialistas em solucionar problemas para clientes poderosos de maneira discreta. Sua rotina os coloca em situações moralmente ambíguas, lidando com a eliminação de evidências e a neutralização de escândalos. O enredo ganha corpo quando Margaret (Amy Ryan), uma promotora de Nova York, se vê em um dilema após uma noite de excessos. Um encontro com um jovem termina em tragédia quando ele sofre um acidente fatal em seu quarto de hotel. Em busca de solução, Margaret recorre ao personagem de Clooney, que lhe dá instruções para não interferir na cena. No entanto, a situação se complica quando o personagem de Pitt — contratado para a mesma missão — também chega ao local.

A partir desse encontro inesperado, a trama se desdobra em reviravoltas constantes. Margaret e a enigmática dona do hotel insistem em manter seus respectivos contratados, obrigando os dois “fixers” a colaborar. A tensão entre Clooney e Pitt se traduz em interações afiadas, pontuadas por desconforto e rivalidade. O caos aumenta quando o suposto morto, conhecido apenas como Kid (Austin Abrams), misteriosamente reaparece vivo e foge. Para piorar, sua bolsa continha uma grande quantidade de drogas, atraindo a atenção de traficantes perigosos que agora estão em seu encalço.

O grande diferencial do filme está na dinâmica entre Clooney e Pitt, cujas trocas de farpas garantem ritmo e humor sofisticado. O roteiro constrói cenas vibrantes, explorando tanto a competição velada entre os protagonistas quanto a pressão crescente da situação. A direção precisa de John Watts equilibra bem os momentos de tensão e alívio cômico, mantendo a energia da narrativa sempre alta.

Nos bastidores, Clooney e Pitt também atuaram como produtores do longa, impulsionando o projeto desde o início. A disputa pelos direitos de “Wolfs” atraiu o interesse de estúdios como Sony, Lionsgate, Netflix e Apple. No fim, a Apple garantiu a distribuição, uma decisão que se revelou um triunfo. Com um lançamento estrondoso, o filme se consolidou como o maior sucesso da plataforma, reafirmando o apelo dos dois astros e a força de uma parceria que continua irresistível para o público.