O filme que pode roubar o Oscar de Ainda Estou Aqui acaba de chegar ao streaming

Poucos meses após mudar-se para a Polônia, o sueco Magnus von Horn passou por um evento transformador: um ataque violento e sem justificativa. Este episódio impulsionou o cineasta a explorar a complexidade do comportamento humano, alinhado à visão de Hobbes sobre a hostilidade inata. “A Garota da Agulha” examina violências normalizadas e ignoradas, começando pela opressiva miséria num cortiço de Copenhague em 1919.

A trama acompanha Karoline, operária em uma tecelagem que produz uniformes para os alemães durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Representando as agruras do capitalismo, sua inocência a conduz ao desastre. Com base nessa premissa, Von Horn aborda de forma controversa a suposta autonomia feminina, revelando uma cruel dinâmica que elimina bebês pobres. Embora fictícia, Karoline se inspira em Dagmar Overbye, uma mulher de vida real cuja suposta compaixão mascarava ações macabras, sendo uma das assassinas mais notórias da Dinamarca.

À beira do despejo após semanas sem pagar aluguel, Karoline ainda encontra esperança em seu trabalho na fábrica. Seu chefe, Jørgen, demonstra interesse amoroso, levando a um romance que resulta em gravidez. No entanto, a relação desmorona após um encontro com a mãe de Jørgen, e a protagonista é lançada em um espiral de horror. A mansão da família do industrial se torna palco de um terror psicológico, enquanto Karoline, cada vez mais desesperada, considera medidas extremas para lidar com a gravidez indesejada.

A chegada de Dagmar, aparentemente uma salvadora, promete aliviar o sofrimento de Karoline. Oferecendo ajuda às mães solteiras, Dagmar parece uma alma caridosa, mas cobra pelos serviços e oculta segredos sombrios. A interação entre as duas mulheres enriquece a narrativa, até que Dagmar seja finalmente desmascarada.

Trine Dyrholm interpreta Dagmar com uma intensidade devastadora, contrastando com a vulnerabilidade de Karoline, vivida por Vic Carmen Sonne. A dinâmica entre elas, repleta de falsas aparências e ambiguidade, sustenta a tensão do filme. Entre os coadjuvantes, destaca-se Peter, o marido traído de Karoline, cuja deformidade causada pela guerra lhe reserva um destino cruel em um circo. “A Garota da Agulha” impacta ao expor as fraquezas humanas, oferecendo uma narrativa sombria e perturbadora que desafia a inocência e a fé no outro.