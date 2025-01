A ficção científica mais apavorante do ano, indicada ao Oscar 2025, já chegou ao Disney+

Fede Alvarez, o uruguaio que se consolidou como uma das mentes mais inquietas do cinema contemporâneo, já havia demonstrado seu talento em 2009 com o curta “Ataque de Pânico”. A obra, uma impressionante narrativa sobre uma invasão alienígena em Montevidéu, foi realizada com um orçamento de apenas US$ 500 e abriu as portas para um contrato milionário, revelando um criador capaz de transformar escassos recursos em grandes ideias.

Agora, Alvarez utiliza um arsenal tecnológico de ponta e um orçamento robusto para trazer “Alien: Romulus” à vida, o nono capítulo da icônica saga de monstros extraterrestres que rejeitam qualquer invasor humano em seus domínios após a Terra ter se transformado num imenso campo de ruínas. O diretor, acompanhado pelos roteiristas Dan O’Bannon e Ronald Shusett, revisita temas lançados por Ridley Scott em “Alien, o Oitavo Passageiro” (1979), trazendo inovações técnicas indispensáveis a uma obra de ficção científica deste porte.

No núcleo da narrativa, está Rain Carradine, uma mineradora de um planeta mergulhado em eterna escuridão que sonha com a liberdade. Após cumprir anos de trabalho extenuante, Rain descobre que sua fuga ainda depende de uma década adicional de serviço. Ao lado do irmão Andy, um híbrido de humano e máquina com sangue branco e uma natureza incapaz de reagir com violência, ela embarca numa jornada perigosa. Quando Andy é atacado por jovens enquanto Rain tenta resolver sua situação burocrática, o destino de ambos se complica, levando-os a uma aventura cheia de perigos e mistérios.

Apesar das batalhas espaciais intensas, é a relação entre Rain e Andy que oferece o verdadeiro coração da história. Interpretados com sutileza por Cailee Spaeny e David Jonsson, os personagens poderiam sustentar a trama sozinhos, mesmo sem o monstro de pele escamosa e dentes letais que remonta aos pesadelos de Sigourney Weaver. A produção de Ridley Scott, aliada à competência do elenco e à direção sensível de Alvarez, confere frescor a esta obra, que combina nostalgia e novidade de maneira surpreendente. É neste paradoxo que a ficção científica encontra espaço para criar histórias que permanecem marcantes.