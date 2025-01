Vencedor do Oscar! Filme de Paul Thomas, aclamado como perfeito, está no Prime Video

Alana Haim, a caçula do trio musical Haim, une o peculiar ao cativante em um estilo alternativo que dialoga com humor e charme. Ela e suas irmãs, Este e Danielle, já compartilhavam uma amizade com Paul Thomas Anderson muito antes de “Licorice Pizza” ganhar forma. Curiosamente, a mãe das Haim foi professora do cineasta na juventude, consolidando uma conexão familiar e duradoura entre eles.

Esse vínculo levou Anderson a criar múltiplos projetos com o trio, incluindo videoclipes, um curta-metragem e até um registro de show. Assim, quando a chance de trabalhar juntos no longa surgiu, a sintonia entre Alana e o diretor era natural e espontânea. A obra conquistou três indicações ao Oscar em 2022: melhor filme, direção e roteiro original. Embora não tenha vencido, garantiu um espaço significativo para si como uma produção destinada a se tornar referência cultural, comparável a clássicos excêntricos como “Harold and Maude”.

Ambientado na ensolarada São Francisco dos anos 1970, o longa explora um universo de possibilidades ao narrar o encontro de Alana (Alana Haim), uma jovem de 25 anos, e Gary Valentine (Cooper Hoffman), um adolescente de 15 anos. Ela trabalha como assistente de fotógrafo em colégios; ele é um estudante audacioso, com carisma e ambição suficientes para transitar entre ser conquistador e empreendedor, vendendo colchões de água.

Apesar da atração inicial, Alana mantém uma barreira emocional pela diferença de idade. No entanto, os dois se tornam parceiros nos negócios e amigos em uma conexão singular, marcada pela tensão de sentimentos não verbalizados e a ausência de gestos românticos explícitos. A relação reflete a rigidez da família de Alana, contrastando com a leveza que Gary traz a sua vida, como um sopro de liberdade e descoberta.

Apesar da diferença de idade, Gary conduz Alana por uma jornada de autodescoberta, ajudando-a a explorar novos horizontes. Ele é um ator-mirim confiante e criativo, enquanto ela, mais velha, revela vulnerabilidades que a colocam em desvantagem emocional. Entre altos e baixos, a dinâmica entre eles é repleta de atritos, refletindo aspectos tóxicos e, por vezes, abusivos, mas também impulsiona reflexões sobre afeto, saudade e amadurecimento.

O tom nostálgico nos remete às complexidades e incertezas da juventude, quando o mundo se abre com promessas e confusões. Esse equilíbrio entre perigo e doçura permeia o romance proibido, que encapsula tanto a inquietação da adolescência quanto a melancolia do amadurecimento. A narrativa é repleta de nuances que questionam o amor, a identidade e o desejo de se encontrar.

Cooper Hoffman, estreando no cinema como Gary, honra o legado de seu pai, o lendário Phillip Seymour Hoffman, que sonhava que o filho crescesse cercado por cultura e artes. Sua atuação transmite autenticidade, mostrando um talento natural que se revela com confiança na direção cuidadosa de Anderson. Essa estreia já prenuncia um futuro promissor, onde as sombras do pai transformam-se em inspiração para uma carreira única.