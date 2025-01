Romance na Apple TV + que é uma lição de autoconhecimento, amadurecimento e superação do luto é uma das histórias mais bonitas que você já viu

Duas irmãs com uma conexão transcendental são separadas pela morte, um destino cruel e inesperado. Bailey (Havana Rose Liu), a mais velha, é subitamente levada por uma arritmia cardíaca, mesma causa da morte prematura de sua mãe. A tragédia ocorre durante um ensaio no teatro da escola, interrompendo uma vida promissora e repleta de sonhos. Jovem, talentosa, carismática e apaixonada, Bailey vivia um romance de conto de fadas com Toby (Pico Alexander), com quem planejava se casar. Sua partida deixa um vazio irreparável em todos ao seu redor.

Lennie (Grace Kaufman), a irmã mais nova, que nutria por Bailey uma admiração implacável, fica perdida e desorientada. Acostumada a viver na sombra da irmã, Lennie não sabe ao certo quem é sem Bailey por perto. Seus gostos, sonhos e até mesmo sua personalidade pareciam ecoar a da irmã mais velha, que sempre fora seu modelo e guia.

Agora, com um pedaço essencial de si mesma arrancado, Lennie precisa enfrentar a dura realidade de seguir em frente. Entre os desafios estão terminar o ensino médio, voltar a tocar clarinete na banda da escola e, principalmente, descobrir quem ela é sem Bailey. Uma leitora ávida de “O Morro dos Ventos Uivantes”, Lennie se identifica com a intensidade trágica de Cathy e Heathcliff, acreditando que sua vida também está fadada ao sofrimento.

Tudo muda quando Lennie conhece Marcus Fontaine (Tyler Lofton), um colega da banda escolar que traz um novo sentido à sua vida. Marcus adiciona cor e alegria ao mundo cinza de Lennie, mas parece ter interesse em Rachel Brazile (Julia Schlaepfer), a principal rival de Lennie no clarinete. Rachel também disputa com Lennie a cobiçada posição de Primeiro Clarinete na banda, um passo crucial para conquistar uma vaga em Juilliard.

Enquanto isso, Lennie também sente uma conexão inesperada com Toby, o ex-namorado de sua irmã. Toby é o único que parece entender a profundidade de sua dor, pois compartilha o mesmo luto. Frágil e vulnerável, Toby remete Lennie às emoções intensas de seu livro favorito e, ainda mais doloroso, à própria Bailey. Dividida entre sentimentos confusos, Lennie mergulha em uma crise pessoal, incapaz de tocar clarinete como antes e se fechando cada vez mais em seu próprio sofrimento. Ela se recusa a permitir que sua avó, Fiona (Cherry Jones), se desfaça dos pertences de Bailey e sente-se culpada por estar viva, acreditando que a irmã mais talentosa e amada merecia viver em seu lugar.

Esse drama tocante explora com delicadeza os temas do luto, do amadurecimento e da redescoberta pessoal. A adolescência, por si só, é um período repleto de desafios, e, para Lennie, a perda da mãe e da irmã de maneira tão trágica e precoce torna essa fase ainda mais difícil. A jornada de Lennie é retratada com profundidade, mostrando como ela aprende a enfrentar seus medos, encontrar seu próprio caminho e, eventualmente, abraçar a vida apesar das adversidades.

Com atuações cativantes e um visual que transborda personalidade, o filme, dirigido por Josephine Decker e baseado na narrativa autoconfiante de Jandy Nelson, é uma mistura única de realismo fantástico e drama. A história se desdobra com uma sensibilidade envolvente, explorando a complexidade das emoções humanas de forma autêntica e inesquecível. Este é um filme que, mesmo abordando temas tão dolorosos, encontra beleza na resiliência e na capacidade do amor de transformar e curar.