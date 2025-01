Você pode sentir o cheiro da pólvora e ouvir o eco dos tiros. O faroeste mais visceral dos últimos anos está no Max

O fim de qualquer guerra é uma promessa traiçoeira. Encerram-se os combates, mas os sobreviventes jamais retornam ao estado original. Vencedores avançam em território e poder, enquanto os derrotados engolem a amargura, acumulando ressentimentos que, inevitavelmente, transbordam em novos conflitos. Assim gira a roda da história. Entre 1861 e 1865, a Guerra Civil Americana ampliou desigualdades e cicatrizes, especialmente no norte dos EUA. Em Dakota do Sul, uma pequena cidade tornou-se palco de desordem e incertezas, espelhando a busca de um país por identidade e de seu povo por esperança. “Deadwood”, que brilhou intensamente na HBO entre 2004 e 2006, retornou anos depois em um formato cinematográfico robusto, com Daniel Minahan trazendo o melhor da escrita de David Milch e oferecendo ao público um desfecho memorável.

Avançando 25 anos após a vitória abolicionista e a Décima Terceira Emenda, assinada em 1865, a cidade de Deadwood testemunha uma nova era. O ano é 1889, e Dakota do Sul celebra sua emancipação enquanto ferrovias levam progresso às paisagens desoladas do interior americano. Uma locomotiva corta a planície como uma metáfora do avanço, remetendo ao histórico “A Chegada de um Trem” (1895), dos irmãos Lumière. Nesse cenário, o senador George Hearst retorna, discursando sobre honra e coragem enquanto mira nos territórios de Charlie Utter, destacado fazendeiro local. Entretanto, é a aparição de uma outra figura que monopoliza a atenção, mesmo que Gerald McRaney e Dayton Callie sigam no embate de veteranos que redefine o tom antes centrado em jovens caubóis.

O roteiro, assinado por Bryan Law, expande as bases traçadas por Milch, utilizando de forma magistral locais como o Gem Saloon, gerenciado pelo inesquecível Al Swearengen. Ian McShane dá vida ao personagem com intensidade, transformando o anti-herói em um retrato vívido da condição humana. Com a saúde abalada, Swearengen não se entrega, mantendo o comando de seu estabelecimento, animado por figuras como Calamity Jane, interpretada com vigor por Robin Weigert. Calamity, cuja fama se iguala à de Wild Bill Hickok, conhece cada canto daquelas terras e se junta aos mercenários no embate contra os indígenas, tema que Minahan aborda com ousadia. Paralelamente, o filme revisita o romance tumultuado entre Alma Garret Ellsworth e Seth Bullock, vivido por Molly Parker e Timothy Olyphant, mostrando que, em Deadwood, o amor pode oferecer redenção, mas o crime sempre cobra seu preço.