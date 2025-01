A produção que coroou uma franquia bilionária com US$ 3,3 bilhões em bilheteria mundial chegou ao streaming

Os admiradores da franquia “Crepúsculo” puderam relaxar em 2012 com o encerramento de “Amanhecer — Parte 2”. Essa última peça do fenômeno global baseado na obra de Stephenie Meyer consolidou sua posição como uma das séries mais rentáveis inspiradas em literatura infantojuvenil. A trama, que segue uma humana, um vampiro e um lobisomem em dilemas amorosos e existenciais, explora intensamente as delícias e as aflições de um romance cercado por riscos.

O sentimento de deslocamento vivido pelos protagonistas ao longo de cinco anos gerou uma identificação imediata com jovens leitores e espectadores, que encontraram em Bella Swan, Edward Cullen e Jacob Black figuras que dialogavam com suas próprias incertezas. A autora, aproveitando o sucesso, expandiu a narrativa em novos livros que desembocaram na conclusão traduzida para a tela por Bill Condon. O diretor mesclou momentos decisivos dos filmes anteriores com reviravoltas sutis e impactantes, assegurando o desfecho desejado pelos fãs.

Com roteiro de Melissa Rosenberg, a produção retoma a história no exato ponto em que “Amanhecer — Parte 1” termina. Bella dá à luz Renesmee, uma criança extraordinária, interpretada por Mackenzie Foy, que simboliza a peculiaridade da família Swan Cullen. Transformada em vampira para sobreviver ao parto, Bella ganha nuances mais leves nas mãos de Kristen Stewart, que confere à personagem um toque de ironia e liberdade, embora preservando o tom juvenil que permeia o universo de Meyer.

As cenas que mostram Bella e Edward explorando suas novas habilidades carregam um humor modesto, mas eficaz para o público-alvo. Enquanto isso, para os críticos da saga, o último filme é uma oportunidade de reflexão sobre os rumos da indústria cinematográfica e os desdobramentos das carreiras envolvidas. Pattinson, por exemplo, transita entre o cinema autoral e o comercial com projetos notáveis como “O Diabo de Cada Dia” e “O Farol”, enquanto Stewart se reafirma como uma atriz de grande potencial. Taylor Lautner, no entanto, ainda luta para escapar do estigma de seu personagem, exemplificando as armadilhas do estrelato precoce.