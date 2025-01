Thriller policial baseado em um caso policial até hoje não solucionado, com atuação brilhante de Johnny Depp, na Netflix

Los Angeles carrega uma dualidade inquietante. Poucas cidades no mundo podem se gabar de reunir policiais e criminosos nos mesmos espaços, onde dividem histórias sombrias e, às vezes, até as mesmas companhias. É um lugar onde crimes brutais, amplamente noticiados, permanecem sem solução por décadas, alimentando um mistério coletivo que a transforma, mais do que nunca, na “Cidade das Mentiras”. Este cenário, fascinante e perturbador, serve de pano de fundo para “City of Lies”, um filme que explora, com intensidade, as feridas abertas da violência urbana e da corrupção sistêmica.

A obra centra-se no assassinato do rapper Christopher George Latore Wallace, conhecido como The Notorious B.I.G., morto a tiros em 9 de março de 1997, menos de um ano após a trágica morte de Tupac Shakur. Dois ícones da música, dois jovens negros cujas vidas foram interrompidas de maneira brutal, refletem o caos de uma sociedade profundamente marcada por desigualdades raciais e pela inércia das instituições. A abordagem do diretor Brad Furman não é apenas cinematográfica, mas também investigativa, mergulhando em uma conspiração que transcende o caso específico, tocando nas feridas de uma nação.

No centro dessa narrativa está Russell Poole, interpretado com intensidade por Johnny Depp. Poole é um detetive obcecado, não pela glória de resolver um caso de alto perfil, mas por um senso de dever quase quixotesco. Seu comprometimento, alimentado por uma urgência autodestrutiva, torna-o uma figura trágica e fascinante. A obsessão de Poole é ancorada em uma busca por justiça que ele não verá se concretizar, já que sua morte precoce em 2015 deixou o mistério sem resolução definitiva. Depp entrega uma performance contida e visceral, contrastando com a abordagem metódica de Jack Jackson, interpretado por Forest Whitaker, um jornalista investigativo cujo ceticismo inicial é desafiado pela complexidade do caso.

O roteiro de Christian Contreras, baseado no livro de Randall Sullivan, começa de forma impactante: Voletta Wallace, mãe de B.I.G., exige respostas em um depoimento frio e contundente. Sua dor, revestida de indignação, ecoa como um lembrete constante da impunidade. Essa introdução não apenas humaniza a tragédia, mas também estabelece o tom sombrio da narrativa. À medida que Jackson revisita reportagens antigas e entrevistas com figuras-chave do LAPD, ele descobre um sistema corroído, onde as linhas entre justiça e corrupção se confundem perigosamente.

“City of Lies” encontra seus momentos mais marcantes nas interações entre Depp e Whitaker, que dão vida a discussões densas sobre ética, racismo e poder. Contudo, é em cenas pontuais, como o confronto entre Frank Lyga e Kevin Gaines, que o filme atinge seu ápice. Interpretados por Shea Whigham e Amin Joseph, esses personagens expõem as tensões explosivas dentro do próprio departamento de polícia, em uma sequência que culmina em tragédia. Furman utiliza essas cenas para revelar a complexidade das relações interpessoais e institucionais, sem nunca recorrer a soluções fáceis ou a retóricas moralistas.

Embora o filme tenha dificuldades em equilibrar seus aspectos investigativos com as cenas mais dinâmicas, ele ainda oferece uma experiência intrigante. A escolha de priorizar os diálogos introspectivos entre Depp e Whitaker pode frustrar espectadores em busca de ação, mas garante uma profundidade rara em narrativas do gênero. A direção de Furman, embora funcional, se destaca ao explorar as nuances do ambiente urbano, utilizando a cidade como um personagem vivo, repleto de sombras e contradições.

No entanto, algumas falhas de continuidade e um ritmo irregular comprometem a fluidez da narrativa. Apesar disso, “City of Lies” mantém sua relevância, especialmente para quem aprecia histórias que desafiam a simplicidade e mergulham nos labirintos da condição humana. São 112 minutos que exigem atenção e, em troca, oferecem um olhar provocativo sobre os bastidores de um dos casos mais emblemáticos e controversos da história recente. A Cidade dos Anjos, afinal, continua a esconder mais do que revela, deixando no ar uma pergunta inquietante: estamos preparados para encarar a verdade quando ela finalmente vier à tona?