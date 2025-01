Um dos 3 melhores faroestes da história está esperando por você no Prime Video

A grandiosidade de Sergio Leone (1929-1989) desafia o tempo, permanecendo como referência incontestável no cinema. Sua habilidade em retratar o Oeste árido e sombrio, impregnado de dilemas morais complexos e personagens intensos, continua a ser emulada. Entre suas criações, nenhuma aborda com tanta profundidade a realidade áspera e os conflitos internos dos homens daquele período quanto “Três Homens em Conflito”. No filme, a vastidão do cenário amplifica-se a cada enquadramento magistral, enquanto os protagonistas, reduzidos quase à insignificância, enfrentam escolhas que desnudam suas limitações. Leone utiliza planos grandiloquentes e o silêncio calculado em cenas cruciais, um recurso que questiona, de forma nada óbvia, a suposta liberdade daqueles homens e a fragilidade de seus destinos.

Já em “Terra Sem Lei” (2019), o diretor irlandês Ivan Kavanagh homenageia o legado de Leone e sua obra “Por Um Punhado de Dólares” (1964), que, por sua vez, dialoga com “Yojimbo” (1961), de Akira Kurosawa (1910–1998). Kavanagh valoriza o impacto visual e narrativo, permitindo que cada elemento seja explorado até o limite. Em “Três Homens em Conflito”, o roteiro, escrito por Agenore Incrocci (1914 – 2005), Furio Scarpelli (1919 – 2010) e Luciano Vincenzoni (1926 – 2013), leva os personagens a um cemitério onde uma fortuna em ouro provoca um jogo de ganância. A tensão cresce no duelo entre o Bom, o Mau e o Feio, estendido pelo tempo necessário para desconcertar o público. Esse suspense, pontuado por ironias e camadas metalinguísticas, revela a maestria de Leone. Seus protagonistas, vividos por Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef, oferecem atuações memoráveis, que consolidam o filme como um marco do spaghetti western.

As convenções do western se firmam no contexto implacável dos séculos 18 e 19, distante de qualquer olhar contemporâneo politicamente correto. Eastwood, aos 36 anos, encarna o espírito indomável do gênero, enquanto Tuco, de Wallach, representa a inquietação de um homem sem rumo, desconfortável até consigo mesmo. Já Angel Eyes, interpretado por Van Cleef, carrega a frieza necessária para sobreviver em um mundo sem piedade. Leone extrai de cada ator performances que transcendem a média, compondo uma narrativa que define o subgênero com o mesmo vigor que permeia sua carreira. O spaghetti western, aqui, continua sendo um prato que não perde o sabor.