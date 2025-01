130 milhões de espectadors não podem estar enganados: aventura mais assistida da Netflix em 2024

Sob a direção de Juan Carlos Fresnadillo, indicado ao Oscar por “Esposados” (1997), “Donzela” apresenta uma ousada releitura do arquétipo das princesas, com Millie Bobby Brown protagonizando uma narrativa de sobrevivência e autodescoberta. Ambientado em um vilarejo devastado pela miséria, o filme traz Elodie (Brown), uma jovem cuja família, à beira do colapso financeiro, deposita suas esperanças em uma improvável proposta de casamento vinda da Rainha Isabelle (Robin Wright). O pretendente? Um príncipe que parece perfeito, mas cuja verdadeira natureza permanece envolta em sombras.

Apesar da dureza da vida no vilarejo, Elodie e sua irmã Floria encontram liberdade em suas escapadas pelos campos. Porém, sua rotina é marcada por uma convivência cautelosa com Lady Bayford (Angela Bassett), a madrasta que, embora não seja abertamente cruel, nunca conquistou a plena confiança das enteadas. Quando a notícia do casamento chega, Elodie reluta, mas cede à pressão familiar, encarando a jornada ao castelo como um sacrifício necessário para salvar seu povo.

Ao chegar ao reino, ela conhece o príncipe Henry (Nick Robinson) e, para sua surpresa, uma conexão genuína surge entre eles. Durante um passeio a cavalo, Henry a conduz por cenários deslumbrantes, despertando uma centelha de esperança na jovem. Contudo, enquanto Elodie começa a acreditar em um futuro promissor, Lady Bayford pressente que algo está terrivelmente errado. As interações frias da Rainha Isabelle e os sutis sinais de que o acordo não é tão idílico quanto parece acendem um alerta. Ainda assim, Elodie, decidida a cumprir seu papel, sobe ao altar.

O que se desenrola após o casamento é um golpe devastador: Henry trai Elodie, lançando-a em um abismo desolado, onde habita um dragão furioso. A besta, guardiã de um ritual sombrio, foi alimentada por décadas com sacrifícios de jovens ingênuas, destinadas a um fim trágico. Confrontada com a própria mortalidade, Elodie precisa recorrer à astúcia e à força para sobreviver. Na solidão da floresta seca e hostil, ela descobre que a salvação nunca virá de terceiros — a chave para escapar e reescrever seu destino está em suas próprias mãos.

"Donzela", disponível na Netflix, transcende as convenções das histórias de princesa. A narrativa, sombria e visceral, revela a evolução de Elodie de uma figura aparentemente vulnerável para uma protagonista feroz e resiliente. Millie Bobby Brown entrega uma performance intensa, sustentando o peso emocional e físico da trama com habilidade. Embora o filme mantenha traços de entretenimento leve, ele aborda temas profundos sobre força interior e autodeterminação, subvertendo expectativas ao desafiar a noção clássica de "felizes para sempre".

