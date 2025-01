Indicado a 122 prêmios, vencedor de 2 Oscars que relaciona metáforas com obra-prima de Herman Melville, na Netflix

Nos últimos anos, poucos filmes tiveram o poder de ressoar tão profundamente como “A Baleia”. Marcando o retorno marcante de Brendan Fraser às telas, sua atuação como Charlie se tornou um símbolo de vulnerabilidade e redenção. Fraser, que enfrentou um afastamento forçado da indústria após denunciar um caso de assédio sexual, entrega uma performance de intensidade rara, ganhando merecidamente o Oscar de Melhor Ator em 2023. Sob a direção visionária de Darren Aronofsky, conhecido por trabalhos arrebatadores como “Réquiem para um Sonho” e “Cisne Negro”, o filme transcende a narrativa convencional, revelando as camadas mais íntimas da experiência humana.

Baseado na peça de Samuel D. Hunter, o drama centra-se na figura de Charlie, um professor recluso que enfrenta uma obesidade severa enquanto tenta encontrar propósito em seus últimos dias. Confinado a um pequeno apartamento, ele conduz aulas online, mantendo uma distância tanto física quanto emocional do mundo exterior. Mas a chegada iminente da morte o obriga a enfrentar suas feridas mais profundas: a desconexão com sua filha, Ellie, vivida por Sadie Sink com uma intensidade cortante. Ellie carrega o peso do abandono paternal, e sua presença expõe as fissuras emocionais que ambos tentam desesperadamente remendar.

A narrativa se desenrola ao longo de uma semana, numa cadência que mistura momentos de desesperança com lampejos de redenção. Enquanto Charlie luta para se reconectar com Ellie, os espectadores são convidados a refletir sobre os próprios conceitos de culpa, amor e perdão. Hong Chau, em uma atuação impressionante, dá vida a Liz, amiga e cuidadora de Charlie, cuja presença funciona como um contraponto emocional à turbulência do protagonista, valendo-lhe uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

Além de sua força narrativa, “A Baleia” impressiona pela abordagem estética. A maquiagem, também premiada no Oscar, contribui para a autenticidade visual da jornada de Charlie, enquanto a direção de Aronofsky captura, com crueza e poesia, a luta de um homem com seus próprios demônios. É um filme que exige do público um envolvimento emocional raro, ecoando as palavras de Martin Scorsese: “Absolute cinema”.

Mais do que um estudo sobre isolamento, "A Baleia" é uma meditação sobre o que significa ser humano, explorando de forma inigualável as tensões entre o desejo de conexão e os muros que erguemos contra ela. Darren Aronofsky entrega uma obra que transcende o entretenimento, estabelecendo-se como uma experiência cinematográfica visceral e memorável.

Mais do que um estudo sobre isolamento, “A Baleia” é uma meditação sobre o que significa ser humano, explorando de forma inigualável as tensões entre o desejo de conexão e os muros que erguemos contra ela. Darren Aronofsky entrega uma obra que transcende o entretenimento, estabelecendo-se como uma experiência cinematográfica visceral e memorável.