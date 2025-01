Ardil 22, de Joseph Heller: uma leitura da máquina do absurdo

Em 1961, Joseph Heller inaugurou com “Ardil 22” um tipo singular de abordagem aos horrores da guerra, que mescla sátira corrosiva, tragédia e uma percepção intrigante da natureza paradoxal do poder. Ao narrar a história do capitão John Yossarian, Heller constrói uma trama em que a sobrevivência não é apenas um instinto humano, mas um grito contra as engrenagens desumanizantes da burocracia militar.

O “ardil 22” de que trata a obra resume a circularidade absurda da lógica militar: os soldados que querem sair das missões aéreas mortais podem fazê-lo se forem declarados insanos, mas solicitar a dispensa prova sua sanidade, o que os torna inaptos para a dispensa. Essa premissa explorada por Heller não se limita ao contexto bélico. Ela simboliza o dilema das instituições que aprisionam o indivíduo em processos irracionais.

O humor negro do romance não é gratuito, mas estratégico. Sabemos que tanto a escrita da história quanto da literatura se utiliza do estilo, e aqui o estilo é a tensão entre o humor e o absurdo que coloca a vida em questão. Milan Kundera reflete em “A Insustentável Leveza do Ser” (romance frágil, mas de ideias interessantes) que a leveza de certas representações serve para realçar o peso de questões existenciais profundas. Em “Ardil 22”, o riso diante do absurdo revela o desespero por trás da impotência humana diante de sistemas implacáveis.

Yossarian representa o homem comum preso na engrenagem da história. Ele não busca heroísmo, mas sobrevivência. Sua recusa em participar do jogo militar o aproxima das figuras existenciais de Albert Camus em “O Mito de Sísifo”: como Sísifo, ele resiste ao absurdo da vida ao persistir em sua luta pessoal por sentido.

Ardil-22, de Joseph Heller (Best Seller, 560 páginas), edição brasileira disponível no mercado

O humor, como estratégia narrativa, também é a arma de Heller contra a desumanização. O riso em “Ardil 22” é ao mesmo tempo um ato de resistência e um alívio momentâneo. O humor frequentemente permite ao indivíduo escapar temporariamente da opressão de situações insuportáveis.

O texto desmascara a lógica capitalista que permeia a guerra moderna, especialmente na figura do Coronel Cathcart, obcecado por números e promoções. O raciocínio instrumentalizado do militarismo ecoa o diagnóstico de Max Weber sobre a “jaula de ferro” da modernidade, em que os valores humanos são subjugados pelas exigências do sistema.

A estrutura fragmentária de “Ardil 22” não é apenas estilística, mas funcional, simulando a confusão mental e emocional do soldado diante do caos da guerra. Esse uso do formato literário para refletir a experiência de tempo fragmentado e espaço indistinto reforça o impacto emocional da narrativa no leitor.

Mais do que uma denúncia do militarismo, “Ardil 22” é uma crítica ao totalitarismo da linguagem institucionalizada. Bakhtin, em seus estudos sobre o dialogismo, diz que “a linguagem é o primeiro campo de batalha”. A guerra das palavras que Yossarian enfrenta exemplifica esse conceito ao expor como as estruturas militares reconfiguram o sentido da realidade.

A guerra, em Heller, não é uma luta ideológica entre nações, mas um laboratório de insanidade, onde os indivíduos são reduzidos a peões descartáveis. A guerra moderna é retratada como a destruição da identidade e da memória individual em nome de agendas impessoais.

Yossarian é o anti-herói perfeito para um mundo onde não existem grandes narrativas redentoras. Sua resistência é solitária e confusa, e nisso reside sua força. Ele desafia a imposição de normas. Foucault, em “Vigiar e Punir”, diz que as normas não servem à justiça, mas à manutenção de relações desiguais de poder.

Em termos éticos, “Ardil 22” explora o cinismo dos sistemas que usam a morte como instrumento político. Mas o romance não é uma proclamação desesperada de niilismo. A determinação de Yossarian em escapar demonstra uma fé latente na possibilidade de um espaço de autonomia. A fuga que ele busca torna-se um símbolo dessa recusa final de submeter-se ao absurdo.

Heller oferece uma visão brutal das contradições da guerra, mas também uma afirmação sutil de esperança através do humor e da resistência de seu protagonista. “Ardil 22” lembra-nos que, mesmo em cenários opressivos, a persistência humana em afirmar o valor da vida não é completamente sufocada.

A dicotomia entre desespero e esperança é representativa do espírito pós-guerra da literatura ocidental. Heller, como tantos de sua geração, desafia a noção de que a guerra tem qualquer virtude redentora, desmontando os mitos heroicos consagrados.

É importante lembrar que “Ardil 22” não é meramente um documento histórico ou uma metáfora política. Ele se estabelece como uma obra universal, abordando questões sobre liberdade, consciência e a luta do indivíduo contra a alienação. Sua relevância ressoa mesmo fora do campo militar. As instituições que Heller expõe como autodestrutivas e autocentradas encontram paralelos em organizações contemporâneas, reafirmando a relevância do livro em contextos além de seu tempo.

O impacto do livro se deve muito à habilidade narrativa de Heller de equilibrar o cômico e o trágico, o banal e o sublime. Erich Auerbach, em “Mimesis”, diz que o realismo literário atinge seu auge quando transcende o meramente factual, encontrando o universal no particular.

Embora profundamente arraigado no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, o romance reflete a condição humana diante da irracionalidade das forças externas, estabelecendo-se como um dos grandes textos do século 20.

Em Yossarian, Heller entrega ao leitor um espelho desconfortável: um homem imperfeito, desesperado, mas profundamente humano. Ele é o indivíduo que resiste à tirania da norma, não por heroísmo, mas pela insistência teimosa na própria sobrevivência.

O que permanece na leitura de Heller é o reconhecimento de que sua obra transcende o absurdo que descreve. Ele nos lembra que, em um mundo marcado pela insanidade sistêmica, rir é, às vezes, o ato mais lúcido de todos.

Ao aprofundar o exame do romance, percebe-se que o autor não se limita a criticar a guerra como evento histórico, mas desmonta a engrenagem interna das instituições que a tornam possível. O romance escancara o pacto entre burocracia e violência, onde a vida humana se reduz a uma estatística manipulável, e esse insight ressoa não apenas no contexto militar, mas em qualquer sistema hierárquico moderno.

A desconstrução da linguagem em “Ardil 22” é um elemento essencial. Heller brinca com o jargão militar para expor suas contradições internas e denunciar como a linguagem institucional não comunica, mas manipula. Nas ordens contraditórias e absurdas que os personagens recebem, percebe-se o vazio semântico das palavras que deveriam organizar a realidade, mas apenas aprofundam sua confusão.

Um exemplo claro dessa manipulação está na figura do Major Major, cuja promoção inesperada e insignificante exemplifica a lógica arbitrária do sistema. Seu papel ilustra como as hierarquias baseiam-se menos na competência ou no mérito e mais no acaso e na perpetuação de estruturas de poder ineficazes.

A crítica de Heller à racionalidade moderna encontra eco no pensamento de Adorno e Horkheimer em “Dialética do Esclarecimento”, especialmente na tese de que a razão instrumentalizada pela modernidade frequentemente se volta contra os próprios sujeitos que deveria emancipar. Em “Ardil 22”, essa dinâmica é evidenciada no uso da lógica militar para justificar atos irracionais e desumanos.

No núcleo da narrativa está a resistência de Yossarian à imposição de um destino absurdo. Sua recusa em participar das missões militares pode ser vista como uma expressão de ética existencial, em que ele desafia as normas impostas por um sistema que despreza o valor da vida individual. Nesse ponto, o protagonista torna-se uma espécie de herói moderno, cuja vitória não é a conquista de glórias, mas a preservação de sua humanidade.

Ainda que marcado por sua época, “Ardil 22” não se configura como obra datada. Ele tem o ethos de uma parábola moderna sobre a luta do indivíduo contra as instituições, explorando temas que, como diz Jacques Derrida em seus estudos sobre desconstrução, minam a ilusão de coerência e legitimidade do poder estabelecido.

A recorrência da morte e da insanidade sublinha a visão de Heller sobre a fragilidade da sanidade humana frente à lógica absurda dos sistemas bélicos. Cada morte no romance não é só uma perda individual, mas um sintoma do fracasso coletivo de encontrar uma moralidade que justifique o sofrimento humano em tempos de guerra.

Apesar disso, a recusa de Yossarian em aceitar a morte como inevitabilidade não é meramente egoísta; ela é revolucionária. Ele desafia as estruturas que tornam a violência sistemática, oferecendo, no processo, uma alternativa ao conformismo e ao fatalismo que frequentemente caracterizam os relatos de guerra.

Ao confrontar as instituições com seu comportamento autodestrutivo, “Ardil 22” propõe uma reavaliação radical dos valores que sustentam a civilização moderna. Heller constrói uma obra que dialoga com os paradoxos morais de nosso tempo, colocando o leitor diante do espelho cruel de nossa própria complacência com o absurdo.

Se a literatura pode ser uma arma contra a insensatez, “Ardil 22” dispara com uma precisão devastadora. Ele nos lembra que, mesmo diante da violência irracional das instituições, a negação do absurdo pode ser um ato subversivo e vital. Na figura de Yossarian, Heller nos oferece não apenas um protagonista, mas uma alegoria da condição humana: um homem perdido no caos que, em seu desespero, descobre um vislumbre de liberdade. O riso que acompanha essa descoberta é tanto o último grito de resistência quanto a afirmação definitiva da vida, na mais cruel e sublime das ironias.