Como uma trama de Agatha Christie: o melhor filme de mistério da Netflix no último ano — e você provavelmente não assistiu

Histórias que exploram personagens entediados, imersos em atividades que rapidamente se transformam em armadilhas, encontram ecos em narrativas clássicas como as de Agatha Christie. No entanto, “Identidades em Jogo” — dirigido por Greg Jardin — eleva essa premissa com uma tensão psicológica que remete a thrillers sensuais e intensos no estilo de Adrian Lyne. A trama acompanha um grupo de amigos reunido para celebrar um casamento, mas o que deveria ser uma noite de alegria degringola em eventos traumáticos quando uma brincadeira arriscada e mal-intencionada toma o controle da situação. A partir daí, rancores ocultos emergem, revelando tragédias e conflitos que impactam não apenas os personagens, mas também o público. O desconforto é amplificado pela trilha sonora envolvente de Andrew Hewitt e pela fotografia inquietante de Kevin Fletcher, que juntos constroem uma experiência visual e auditiva carregada de tensão.

Em “Identidades em Jogo”, os impulsos e as falhas da juventude são colocados sob o microscópio, revelando como a imprudência e a falta de reflexão podem acarretar desfechos devastadores. A narrativa também expõe a dura realidade de que o universo nada nos deve, um aprendizado muitas vezes adquirido tarde demais. Situado em um palacete rural, o filme utiliza o ambiente e elementos intrigantes — como os eletrodos conectados às têmporas dos personagens — para explorar o lado mais sombrio da mente humana, transformando memórias e segredos em armas psicológicas.

A luz vermelha que banha os cenários labirínticos reforça a metáfora da confusão e vulnerabilidade da condição humana. Greg Jardin mantém a tensão constante ao distorcer vozes e desafiar os atores a entregar performances intensas. Brittany O’Grady destaca-se como Shelby, oferecendo uma interpretação que vai além do carisma óbvio, consolidando seu talento já demonstrado em projetos como “The White Lotus” (2021). Em tempos em que as redes sociais redefinem identidades de forma inescapável, “Identidades em Jogo” deixa espaço para potenciais sequências ou expansões do universo, seja por meio de spin-offs ou séries.