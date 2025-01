O filme que quebrou todos os recordes com 491 milhões de espectadores está na Netflix

A transição entre a adolescência e a vida adulta é, muitas vezes, mais turbulenta que o salto da infância para a puberdade. É um período onde os atritos se multiplicam, e as inseguranças, que antes pareciam administráveis, se ampliam diante de escolhas e desafios inesperados. Justo quando o controle parece estar ao alcance, surgem mares mais profundos e agitados, inevitáveis em sua travessia, conduzindo cada um a destinos diversos — às vezes em viagens curtas e intensas, outras em trajetos longos e sinuosos.

A experiência adquirida até aqui é um trunfo valioso, mas não isenta ninguém dos dilemas dessa etapa, marcada por impulsos vigorosos que desafiam até as bases mais sólidas construídas no passado recente. Aos dezoito anos, esses ímpetos moldam escolhas, com custos emocionais altos, tornando compreensível a ideia de que a adolescência é um período conflituoso por natureza. Apenas a vivência permite enfrentar esses embates, amadurecendo o olhar e as respostas frente a um cenário mais sereno e menos avassalador, ainda que nunca completamente livre de complexidades. Afinal, viver é um processo de aprendizado contínuo e intenso.

“Homem-Aranha: Longe de Casa” recorre à habilidade de Jon Watts em equilibrar o extraordinário e o cotidiano, explorando o dilema de um jovem comum aprisionado em responsabilidades globais. Tom Holland entrega uma interpretação envolvente, enquanto Peter Parker luta para conciliar o desejo por uma existência trivial com os desafios de um herói em formação. A narrativa, respaldada pelo roteiro afiado de Chris McKenna e Erik Sommers, destaca a urgência de renunciar ao lado fantástico e abraçar a humanidade com todas as suas contradições, refletindo os conflitos universais da juventude. Essa abordagem, no entanto, revela falhas que os fãs mais atentos não perdoam, como problemas de continuidade e momentos de humor que oscilam entre o involuntário e o exagerado.

Entre os pontos altos, a química entre Holland e Zendaya adiciona camadas à trama, enquanto a edição de Dan Lebental e Leigh Folsom mantém o ritmo ágil sem sacrificar a clareza. O ápice visual ocorre na impressionante sequência em Veneza, com o monstro aquático criado por Alexis Wajsbrot ameaçando a cidade. A interação de Peter com o vilão Mysterio, de Jake Gyllenhaal, e o paranoico Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, enriquece o enredo, tornando a experiência memorável. Apesar de escorregar em alguns clichês, o filme reafirma a capacidade de Watts de entregar entretenimento consistente e emocional, pavimentando o caminho para as reviravoltas de “Sem Volta para Casa”.