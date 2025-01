Nenhum soco vai te atingir tão forte quanto esse suspense argentino cheio de reviravoltas, na Netflix

Do aclamado diretor argentino Sebastián Borensztein, cujo talento foi consagrado em obras como “Um Conto Chinês” e “A Odisseia dos Tontos”, ambas protagonizadas pelo inigualável Ricardo Darín, “Descanse em Paz” emerge como um thriller de tirar o fôlego na plataforma Netflix. Baseado no romance homônimo de Martín Baintrub, o longa acompanha uma trama que se desenrola ao longo de 15 anos, partindo de um evento crucial em 1994.

O protagonista, Sergio Dayan, interpretado com intensidade visceral por Joaquín Furriel, é um empresário sufocado por dívidas e profundamente dedicado à sua família. Quando as ameaças de um credor implacável colocam em risco não apenas sua vida financeira, mas também a segurança de seus entes queridos, Sergio se vê compelido a uma solução drástica: simular sua própria morte.

A ideia germina em meio a um ataque terrorista com carro-bomba, onde Sergio percebe a oportunidade de desaparecer e reiniciar sua vida longe de tudo. Munido de um seguro de vida contratado anos antes, ele desaparece da cena, fugindo para o Paraguai e abandonando sua família à falsa crença de que foi vítima do atentado.

Enquanto Sergio se adapta a uma nova existência no anonimato, sua família, desolada, tenta reconstruir a vida após a aparente tragédia. Estela, sua esposa, vivida magistralmente por Griselda Siciliani, enfrenta a dor da perda enquanto cria os filhos sozinha. Em um ato inesperado de humanidade, o implacável Hugo (Gabriel Goity), credor que aterrorizava Sergio, decide perdoar a dívida, tocado pela situação da família. A sociedade ao redor também suaviza seu rigor: a escola das crianças, antes inflexível com as mensalidades atrasadas, concede bolsas de estudo como forma de apoio.

Mais de uma década depois, Sergio, ainda consumido pela saudade e pelo remorso, decide buscar informações sobre a família que deixou para trás. O reencontro, facilitado pelas redes sociais, revela um cenário que ele jamais poderia imaginar: sua esposa se casou com Hugo, o homem que antes era seu algoz, e este agora ocupa o papel de pai de seus filhos.

A tensão atinge seu auge quando Sergio, invisível na vida que outrora era sua, presencia Hugo conduzindo sua filha ao altar. O sentimento de perda é eclipsado por uma raiva devastadora, e o protagonista inicia uma busca implacável por vingança, levando a narrativa a um labirinto moral repleto de dilemas e reviravoltas.

“Descanse em Paz” é muito mais do que um relato de vingança; é um estudo profundo sobre as escolhas humanas e suas consequências. Sergio encarna a complexidade do ser humano: ao mesmo tempo vítima e algoz, ele nos obriga a refletir sobre o peso de nossas decisões e as cicatrizes do destino.

A atuação de Joaquín Furriel é um ponto alto da produção. Seus gestos e expressões capturam cada nuance de sofrimento, esperança e ódio que permeiam o personagem. O diretor Sebastián Borensztein demonstra mais uma vez seu dom para narrativas carregadas de densidade emocional, entregando um filme que transcende o entretenimento e alcança uma profundidade rara.

O longa também reafirma a excelência do cinema argentino no cenário internacional, destacando-se como uma obra que equilibra brilhantemente complexidade narrativa e apelo universal. “Descanse em Paz” não é apenas uma experiência cinematográfica; é um convite à introspecção sobre a fragilidade e a resiliência humanas. Um filme que ressoa profundamente, deixando marcas duradouras em quem o assiste.