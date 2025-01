Inteligente e reflexivo, filme com Kevin Costner e Ben Affleck é aula de economia, na Netflix

John Wells, consagrado na televisão por séries como “Plantão Médico”, “The West Wing” e “Maid”, transfere sua habilidade narrativa ao cinema com “A Grande Virada”. Este drama incisivo aborda os impactos devastadores da crise financeira de 2010 em um grupo de executivos, apresentando um olhar sensível e contundente sobre as dinâmicas do capitalismo contemporâneo.

Filmes centrados no mercado financeiro costumam se inspirar em fatos reais, e “A Grande Virada” não é exceção. A narrativa capta a essência de um sistema onde o sucesso de uns frequentemente se constrói à custa da queda de outros. Nos Estados Unidos, o espírito competitivo é quase um componente genético, alimentando o empreendedorismo, mas também expondo suas fragilidades.

O enredo segue Bobby Walker (Ben Affleck), Phil Woodward (Chris Cooper) e Gene McClary (Tommy Lee Jones), três executivos de uma indústria naval que se veem abruptamente desempregados após cortes massivos. Inspirado por experiências pessoais, Wells construiu a trama com base na história de seu cunhado, demitido após uma fusão corporativa. Ao investigar outros relatos semelhantes, ele percebeu a profundidade emocional e social dessas experiências, dando origem ao roteiro.

Bobby representa a classe alta em ascensão: mora em um bairro privilegiado, dirige um Porsche e frequenta um clube de golfe. Contudo, a ilusão de estabilidade é brutalmente destruída quando ele perde o emprego. A confiança em uma rápida recolocação dá lugar à dura realidade de um ano de desemprego, culminando na perda de sua casa, carro e estilo de vida. Para sustentar a família, aceita um trabalho na construção civil sob a supervisão do cunhado Jack (Kevin Costner), um contraste gritante com sua antiga posição de prestígio.

Enquanto isso, Gene McClary enfrenta sua própria crise após ser afastado da liderança da empresa. Embora não sofra grandes perdas financeiras devido a investimentos estratégicos, ele se vê desiludido com as práticas corporativas que antes defendia. Phil Woodward, por sua vez, simboliza o trabalhador que ascendeu à elite corporativa, mas que, aos 60 anos, é descartado sem perspectivas de recomeçar, enfrentando um desespero profundo.

“A Grande Virada” destaca as diferentes trajetórias desses personagens, refletindo as desigualdades inerentes ao capitalismo. A crise financeira é mais do que um evento macroeconômico; é um catalisador de transformações pessoais, onde fatores como idade, educação e privilégios sociais ditam quem se recupera e quem é deixado para trás. Wells evita o discurso partidário, permitindo que o espectador interprete as nuances do sistema por si mesmo.

Com atuações marcantes e uma narrativa que equilibra humanidade e crítica social, o filme se destaca como um retrato autêntico dos desafios enfrentados por aqueles que vivem nas margens da instabilidade econômica. Disponível na Netflix, “A Grande Virada” convida à reflexão, expondo as fragilidades de um sistema que promete prosperidade, mas nem sempre a entrega de forma equitativa.