Cate Blanchett em seu papel mais arrebatador: o filme indicado a 6 Oscars está no Prime Video e vai te hipnotizar

Ao longo de 160 minutos, desenrola-se um complexo retrato de uma mulher em posição de absoluto destaque social e profissional, onde sofisticação e poder coexistem com um profundo magnetismo emocional. Todd Field constrói, com precisão cirúrgica, um universo onde contradições humanas encontram um palco grandioso para se desenrolar. Em tempos de discursos simplistas, a narrativa desafia convenções ao explorar nuances de comportamento, com uma audácia que toca os extremos. O roteiro, celebrado com indicações ao Oscar, exibe a rara habilidade de transformar o ordinário em extraordinário, tornando palpável a ilusão do cinema. As indicações ao Oscar em Melhor Filme, Direção, Atriz, Fotografia e Edição refletem o impacto dessa obra em cada detalhe técnico e artístico.

Lydia Tár vive numa esfera inalcançável para a maioria. A personagem, defendida com intensidade magnética por Cate Blanchett, é uma autoridade na música erudita, sobretudo em Mahler, cuja essência parece compreender de maneira quase sobrenatural. Na abertura, ela concede uma entrevista à “The New Yorker”, onde a sagacidade em discorrer sobre temas diversos impressiona. A maestrina revisita a história de figuras como Antonia Brico e Leonard Bernstein, enquanto sua própria jornada vai se revelando como um mosaico de genialidade e complexidade. Antes de retornar a Berlim, onde lidera a filarmônica, um seminário na Juilliard oferece o palco para um confronto ideológico que, embora temporariamente adiado, retorna mais adiante com força transformadora. A partir dessa interação, a narrativa ganha densidade, até culminar no desenlace que sela o destino de Lydia.

O universo de Tár é profundamente feminino, orbitando ao redor de figuras como Francesca, a assistente interpretada por Noémie Merlant, cuja ligação com Krista Taylor adiciona camadas à trama principal. Cate Blanchett entrega um dos trabalhos mais significativos de sua carreira, ignorado injustamente pela Academia. Porém, enquanto a atriz segue aclamada, o destino de Lydia Tár se desenrola em um terreno bem mais trágico, um espelho cruel dos tempos instáveis em que vivemos.