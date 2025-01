Os 5 filmes mais assistidos da Netflix em 2024

Sob as Águas do Sena (2024), Xavier Gens

Sofie Gheysens / Netflix

No verão de 2024, a cidade de Paris se prepara para sediar o prestigiado Campeonato Mundial de Triatlo, com um percurso de natação no icônico rio Sena. Contudo, os preparativos tomam um rumo inesperado quando Mika, uma ativista ambiental, percebe uma inquietação incomum nas águas do rio. Desconfiada, ela procura a cientista Sophia, que descobre evidências de um predador letal nas profundezas: um tubarão. A notícia, inicialmente recebida com ceticismo, lança uma sombra de apreensão sobre o evento. Diante da ameaça iminente, Mika e Sophia unem forças com Adil, chefe de polícia, para impedir uma tragédia. Enquanto as autoridades hesitam em agir e o pânico cresce entre os parisienses, o trio enfrenta uma corrida contra o tempo para proteger os participantes e o público. Entre a incredulidade geral e a pressão de um evento global, eles precisam encontrar uma solução antes que o terror submerso transforme o Sena em um cenário de caos.