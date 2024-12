O filme de ação policial da Netflix que ficou 5 semanas no top 10 mundial, mas continua desconhecido no Brasil

A fictícia Lincoln City, cenário de “Code 8: Renegados — Parte 2”, retrata uma sociedade onde habilidades extraordinárias, outrora uma fonte de privilégios, agora condenam seus portadores à marginalização. Aqueles que antes dominavam as melhores oportunidades profissionais e acadêmicas graças a seus dons especiais, como manipular eletrônicos ou gerar explosões telecinéticas, tornaram-se alvos de uma desconfiança coletiva. Vivem sob a constante vigilância do Estado, que regula com rigor a concessão de licenças para o uso público desses poderes — uma permissão que já perdeu seu prestígio, pois a substância que ativa tais capacidades foi sintetizada e amplamente difundida, anulando a exclusividade que antes os distinguia.

Sob a direção de Jeff Chan, ao lado dos corroteiristas Sherren Lee e Chris Pare, o filme explora o impacto social e ético de um novo composto químico que inaugura uma crise sem precedentes. Esse catalisador dá origem à psyke, uma droga alucinógena que rapidamente se transforma em uma epidemia devastadora, expondo as fragilidades de um sistema que não consegue conter seus próprios excessos. A obra adquire tons de uma análise sociológica tensa, revelando camadas de complexidade à medida que o espectador mergulha no universo do protagonista.

O enredo recorre ao primeiro filme, “Code 8: Renegados” (2019), para contextualizar a jornada de Connor Reed, interpretado por Robbie Amell. Connor, um jovem marcado por dilemas éticos, viu sua vida ruir após a morte da mãe, Mary (Kari Matchett), vítima de um câncer cujo tratamento era financeiramente inviável. Esses eventos moldaram um homem hesitante em explorar seus dons para benefício próprio, mas que foi forçado a lidar com as consequências de ações alheias — incluindo sua implicação na morte de policiais e a subsequente fuga.

Neste segundo capítulo, Chan retoma as últimas cenas do filme anterior para situar o público antes de introduzir novas provações na vida de Connor, agora um ex-presidiário tentando reconstruir seu futuro. Ele cruza caminhos com Pavani, uma adolescente perseguida pelo corrupto sargento Kingston, conhecido como King. O policial, envolvido com o submundo da cidade, acredita que a jovem possui informações capazes de incriminá-lo. Connor se vê novamente desafiado, equilibrando suas escolhas entre tentação e responsabilidade.

O núcleo central, liderado por Robbie Amell, ganha força com as atuações de Sirena Gulamgaus, Alex Mallari Jr., e Stephen Amell, que retorna como Garrett, o ex-traficante. Juntos, eles conduzem uma narrativa repleta de reviravoltas, onde as conexões com o filme original permanecem evidentes. Embora a trama tente abordar questões complexas, a execução opta por um ritmo ágil, explorando apenas a superfície de temas mais profundos, mas mantendo o espectador engajado até o desfecho.