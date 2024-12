Se existe uma história de amor obrigatória, é a obra-prima de Joe Wright, na Netflix

Poucos enredos no universo dramático exploram as camadas de subjetividade tão intensamente quanto a narrativa concebida por Ian McEwan e adaptada por Joe Wright em “Desejo e Reparação”. Com uma estrutura narrativa que desafia convenções e joga o espectador entre diferentes épocas e espaços, o texto de McEwan é a base para um dos roteiros mais engenhosos de Christopher Hampton. A ambientação no interior da Inglaterra de 1935 e os saltos temporais que transcendem a Segunda Guerra Mundial são revelados com uma precisão quase artesanal. Wright traduz a obra literária em um desfile visual onde a luz e os tons pastéis de Seamus McGarvey pintam o cenário de forma quase tangível, criando um espaço onde metalinguagem e realismo se entrelaçam.

O ponto de partida do filme concentra-se na dinâmica entre Briony Tallis, Cecilia Tallis e Robbie Turner. Briony, interpretada por uma Saoirse Ronan impressionantemente precoce, ocupa o centro das primeiras tensões, conduzindo a trama através de seu olhar inocente, mas profundamente influenciável. A forma como uma simples interação entre sua irmã Cecilia (Keira Knightley) e o faz-tudo Robbie (James McAvoy) é mal interpretada conduz ao evento mais disruptivo da história. Este momento-chave é magistralmente coreografado, destacando o uso habilidoso de elementos cênicos e narrativos. O olhar de Briony não é apenas o de uma testemunha, mas de uma autora em potencial, cuja imaginação e interpretação distorcem a realidade.

Conflitos pessoais e sociais se entrelaçam em “Desejo e Reparção”, especialmente na tensão entre classes representada pelo relacionamento de Cecilia e Robbie. Enquanto ela é moldada pelas expectativas de um patriarcado que privilegia o status e a aparência, Robbie, de origem humilde, desafia essas convenções com sua presença forte e intelecto. A relação entre os dois é sutilmente explorada, em cenas onde os silências são tão eloquentes quanto os diálogos. No entanto, é Briony, em seu papel de pivô dos desdobramentos trágicos, que se torna o elemento mais perturbador e, paradoxalmente, o mais humano da trama.

O terceiro ato, situado no horror da Segunda Guerra Mundial, utiliza a invasão da Normandia como pano de fundo para uma narrativa que transita entre expiação e ilusão. Robbie, Cecilia e uma Briony mais madura enfrentam, cada qual a seu modo, os ecos das escolhas passadas. As cenas de guerra não são apenas um cenário, mas um espelho dos conflitos internos dos personagens. A direção de Wright destaca a fragilidade humana em momentos de desespero, enquanto o roteiro oferece pistas de uma reconciliação que nunca se concretiza plenamente.

Vanessa Redgrave, como a Briony idosa, conclui a narrativa com uma revelação que redefine o percurso do filme. O desfecho, longe de entregar respostas definitivas, provoca uma reflexão sobre culpa, redenção e as consequências de nossas ações. A personagem, marcada por arrependimentos e dilemas morais, apresenta uma verdade que, ainda que tardia, tenta dar sentido ao caos provocado. A interpretação de Redgrave traz um peso emocional que ecoa muito após os créditos finais.