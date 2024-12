255 milhões de espectadores, R$ 7,5 bilhões: o fenômeno das bilheterias agora na Netflix

Em 1989, Dominic Toretto acreditava que o título da temporada seria sua consagração definitiva. Contudo, o destino tinha outros planos: óleo na curva dois, o ameaçador carro 23 e Kenny Linder, seu antigo rival, formavam um conjunto de presságios inauspiciosos. Apesar de toda a tensão que indicava um fracasso iminente, a derrota, como tantas vezes, chegou sem aviso prévio, alheia à vontade ou controle humano.

Antes de trazer o peso do conflito, “Velozes e Furiosos 8” entrega ao público um início que transborda vitalidade. Sob a direção de F. Gary Gray, reconhecido pelo sucesso com “Straight Outta Compton: A História do N.W.A.” (2015), o filme exibe Dom e sua equipe envoltos na energia contagiante do Caribe. Gray equilibra ação e estilo ao modernizar a narrativa, resultando em um marco financeiro impressionante de 1,25 bilhão de dólares, consolidando a força da franquia.

Por trás de uma trama que poderia parecer previsível, o elenco se revela o maior trunfo. Liderado por Vin Diesel, o grupo combina habilidade física e presença dramática, oferecendo camadas ao que poderia ser apenas movimento. Dom, cansado da repetitiva dinâmica com sua “família” — expressão recorrente nos roteiros de Chris Morgan e Gary Scott Thompson — alia-se à enigmática Cipher, antagonista interpretada com frieza calculada por Charlize Theron. A traição abala os laços com seus antigos aliados, levando-os a persegui-lo em busca de respostas.

O roteiro posiciona Dom e Letty em Havana, onde ele protege a honra e o veículo de seu meio-irmão ao enfrentar Raldo, um rival local. A vitória o eleva a um status lendário, mas também prenuncia novas tempestades. Em um desdobramento que alterna calor tropical e gelos siberianos, Dom enfrenta Cipher em confrontos que unem adrenalina e efeitos visuais arrojados, como um submarino emergindo para lançar jipes blindados pelos ares, coordenado pela equipe de Mark Gullesserian.

Mesmo com elementos que revisitam fórmulas estabelecidas ao longo de 16 anos de franquia, o final entrega um momento de reconciliação e calma. No terraço de um prédio em Nova York, Dom e sua equipe compartilham um instante raro de serenidade, oferecendo ao espectador um sorriso reflexivo — um respiro antes da próxima etapa, inevitavelmente mais turbulenta.