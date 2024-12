Com Michelle Pfeiffer e Paul Rudd, comédia romântica dos anos 2000, no Prime Video, merece ser redescoberta

As comédias românticas dos anos 1990 ocupam um lugar especial na memória afetiva dos espectadores. Elas eram melosas na medida certa, cheias de momentos hilários, embaladas por trilhas sonoras icônicas e estreladas por celebridades em seus anos de ouro. Além disso, traziam uma dose de humor que, embora hoje possa ser considerado politicamente incorreto, marcou época com sua irreverência. Já nos anos 2000, a qualidade dessas produções sofreu uma queda vertiginosa, embora ainda tenhamos sido presenteados com alguns clássicos inesquecíveis, como “O Diário de Bridget Jones” e “De Repente 30”.

No entanto, entre os filmes menos comentados, há uma joia rara: “Nunca é Tarde Para Amar” , uma comédia romântica dirigida por Amy Heckerling, conhecida pelo icônico “As Patricinhas de Beverly Hills”. Estrelado por Michelle Pfeiffer e Paul Rudd, o longa ainda conta com a jovem Saoirse Ronan, que na época tinha apenas 13 anos e já impressionava com sua carismática e divertida interpretação de Izzie.

Na trama, Izzie é filha de Rosie (Pfeiffer), uma roteirista de uma série de comédia em Los Angeles. Cercada por atrizes deslumbrantes na faixa dos 20 anos, Rosie, aos 40, sente que suas chances de viver um novo romance estão se esgotando. Sua vida dá uma guinada quando Adam (Paul Rudd), um ator encantador, aparece para um teste de elenco. Ele não apenas conquista o papel, mas também traz um frescor cativante à série, que estava enfrentando baixa audiência. Fora das câmeras, Adam continua a demonstrar seu charme inegável, provocando ciúmes na estrela do programa, Brianna (Stacey Dash), e despertando sentimentos em Rosie.

O romance entre Adam e Rosie, no entanto, enfrenta desafios. A diferença de idade entre eles deixa Rosie insegura sobre a relação, enquanto Adam tenta provar que ela é a única mulher com quem deseja estar. Ao mesmo tempo, a secretária e aspirante a atriz Jeannie (Sarah Alexander) age como uma antagonista disfarçada, sabotando o casal por inveja.

“Nunca é Tarde Para Amar” é uma obra leve e despretensiosa, repleta de clichês e situações previsíveis, mas absolutamente encantadora. A química entre Michelle Pfeiffer e Paul Rudd é inegável, e Pfeiffer brilha no papel de uma mulher que luta contra inseguranças enquanto exibe um charme arrebatador. Rudd, por sua vez, entrega uma performance carismática e cômica, equilibrando perfeitamente o tom do filme.

Saoirse Ronan é um show à parte. Como Izzie, ela traz energia e humor à história com suas paródias hilárias e comentários sagazes. Sua presença jovem e vibrante adiciona uma camada extra de diversão ao filme, equilibrando os momentos mais românticos com doses de leveza e alegria.

Embora não tenha recebido a mesma atenção que outros sucessos do gênero, “Nunca é Tarde Para Amar” é uma comédia romântica que merece ser redescoberta. A direção de Amy Heckerling combina elementos clássicos do gênero com um toque moderno, entregando uma experiência adorável e nostálgica. Para os fãs de histórias de amor cheias de reviravoltas engraçadas e diálogos espirituosos, este filme é um verdadeiro achado.