Na Netflix: comédia romântica com Paul Rudd e Reese Witherspoon vai te fazer esquecer dos problemas por 120 minutos

Um dos maiores fracassos financeiros do cinema, “Como Você Sabe” é uma comédia romântica escrita e dirigida por James L. Brooks, estrelada por Reese Witherspoon, Owen Wilson e Paul Rudd. O trio de atores forma um triângulo amoroso composto por Lisa, Matty e George, respectivamente.

Lisa é uma jogadora profissional de softball que, aos 31 anos, é cortada do time, mergulhando em uma crise existencial. Afinal, o que fazer agora com sua vida? Solteira, ela se envolve despretensiosamente com Matty, um jogador de beisebol carismático e mulherengo, e com George, um executivo que está sendo investigado em um escândalo corporativo.

Como nenhuma das duas relações parece séria o bastante, Lisa mantém seus relacionamentos com cada um dos rapazes com certo desinteresse, apenas para aplacar as amarguras da vida adulta. No entanto, Matty, que nunca levou nenhuma de suas relações a sério, parece realmente encantado por Lisa. Talvez seja exatamente o fato de ela não esperar nada em troca. No entanto, Matty começa a colocar pressão sobre o futuro, exigindo passos largos demais para Lisa. Ela não parece pronta para o que ele está disposto a oferecer. Contudo, ela se encontra confusa. Afinal, e se ele for o sinal da virada de chave em sua vida?

Ao mesmo tempo, George está em um momento vulnerável. Filho de um grande executivo, interpretado por Jack Nicholson, ele está sob investigação por crimes de fraude financeira, embora não acredite ter cometido ilegalidades. Além de ser afastado da empresa, ele precisa vender tudo o que possui para pagar um advogado que o defenda, já que a empresa se recusa a arcar com as despesas judiciais. Além disso, todos na empresa estão sendo coagidos a se afastar dele, inclusive Terry (Shelley Conn), com quem ele estava namorando.

Encontrar Lisa, que parece estar em uma situação semelhante, perdida e frustrada, cria um ponto em comum entre os dois. Mas não só isso; George a vê como uma mudança necessária em sua vida. Logo, a relação entre eles também começa a se tornar mais séria do que ela esperava. Agora, com dois pretendentes em busca de firmar laços mais estreitos, Lisa precisa decidir com quem deseja seguir.

É até bizarro imaginar que três dos atores mais amados desta geração — Witherspoon, Rudd e Wilson — não tenham conseguido transmitir aos espectadores o carisma e a química necessários para alavancar este filme. “Como Você Sabe” não é um filme horrível, mas a comédia romântica não consegue oferecer charme e humor suficientes para envolver o público. Por mais adoráveis que sejam os três atores, a química entre eles simplesmente não funciona. Além disso, o roteiro previsível e os personagens pouco atraentes comprometeram o sucesso do filme. Apesar dos altos investimentos, na casa dos 120 milhões de dólares, o filme arrecadou cerca de 40 milhões nas bilheterias, resultando em um prejuízo gigantesco para a produtora.

O filme também marcou a despedida de Jack Nicholson dos cinemas, sendo este o último em que atuou antes de sua aposentadoria. Apesar de tudo, “Como Você Sabe”, na Netflix, não é completamente descartável e pode servir como um passatempo, proporcionando momentos leves e despreocupados em frente à televisão.

Filme: Como Você Sabe

Direção: James L. Brooks

Ano: 2010

Gênero: Drama/Romance/Comédia

Nota: 7