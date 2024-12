A comédia romântica perfeita: é ainda melhor de assistir no fim do ano, agora no Prime Video

Renée Zellweger brilhou em “O Diário de Bridget Jones”, filme que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Baseado no best-seller homônimo de Helen Fielding, a obra se tornou um marco da literatura contemporânea, gerando três sequências e consolidando sua relevância cultural. Inspirada por “Orgulho e Preconceito”, de Jane Austen, Fielding constrói uma narrativa que reimagina temas clássicos sob a ótica de uma mulher moderna, com dilemas atemporais e um humor afiado.

Dirigido por Sharon Maguire, o longa acompanha Bridget Jones (Zellweger), uma mulher solteira em seus 30 e poucos anos, dona de um humor autodepreciativo e de hábitos questionáveis, como o excesso de álcool e cigarros. Trabalhando no setor editorial, ela vive entre o flerte com o charmoso, porém manipulador, Daniel Cleaver (Hugh Grant) e o desconforto inicial com Mark Darcy (Colin Firth), um advogado reservado e aparentemente antipático, mas com quem compartilha uma química inegável. Essa rivalidade amorosa é agravada por uma antiga inimizade entre os dois homens, originada nos tempos de faculdade.

A trama ganha camadas de autenticidade por meio do diário de Bridget, um espaço onde ela registra não apenas suas obsessões por peso e metas inalcançáveis, mas também reflexões hilárias sobre sua vida amorosa e profissional. Entre encontros desastrosos e momentos de descontração com seus amigos fiéis — Jude (Shirley Henderson), Shazza (Sally Phillips) e Tom (James Callis) —, a protagonista nos guia por uma montanha-russa emocional repleta de risadas e autodescobertas.

Paralelamente, a história explora o tumulto no casamento dos pais de Bridget, vividos por Jim Broadbent e Gemma Jones. O relacionamento deles enfrenta uma crise quando a mãe decide buscar liberdade ao lado de um vendedor de joias. Esses conflitos familiares, somados às reviravoltas em sua vida romântica, levam Bridget a confrontar suas inseguranças e entender que tanto Cleaver quanto Darcy representam mais do que simples escolhas amorosas: são espelhos de suas próprias questões internas.

O charme do filme reside na capacidade de transformar situações cotidianas em momentos inesquecíveis. Cada gafe, desabafo ou tentativa atrapalhada de resolver problemas ressoa com o público, graças à autenticidade cômica de Zellweger. Para dar vida a Bridget, a atriz ganhou 13 quilos e se entregou completamente ao papel, transmitindo uma naturalidade que a tornou sinônimo da personagem.

Curiosamente, Bridget Jones já era um fenômeno antes mesmo de chegar às páginas. Nascida como protagonista de uma coluna no “The Independent”, a personagem logo se tornou um símbolo cultural, representando mulheres que equilibram ambições pessoais, desafios profissionais e a busca pela autoaceitação. Sua vulnerabilidade, combinada com resiliência e humor, ressoou amplamente, tornando-a um ícone para gerações.

Mais do que uma comédia romântica, “O Diário de Bridget Jones” é um retrato sincero e bem-humorado das complexidades da vida adulta. Disponível no Prime Video, o filme continua sendo um refúgio emocional para os fãs do gênero, reafirmando seu lugar como um clássico atemporal.