A obra-prima de Steven Spielberg que levou 105 milhões de espectadores aos cinemas e hoje é considerada um dos 25 melhores filmes da história, na Netflix

Steven Spielberg, uma figura inconfundível na história do cinema, atingiu um marco extraordinário com “A Lista de Schindler”, filme que lhe rendeu sete Oscars e redefiniu seu legado artístico. Reconhecido por sua profundidade emocional e alcance universal, o longa impactou profundamente o cineasta, levando-o a um período de introspecção e pausa criativa após seu lançamento em 1994. Inicialmente, Spielberg acreditou estar lidando com depressão, mas anos depois percebeu que enfrentava os sintomas de estresse pós-traumático, resultado de reviver intensamente as atrocidades do Holocausto durante a produção.

Esse estado de exaustão o afastou temporariamente da direção, e seu retorno só ocorreu em 1997, quando revisitou a franquia “Jurassic Park” com “O Mundo Perdido”. No mesmo ano, ele dirigiu “Amistad”, uma narrativa poderosa sobre escravidão, indicada a quatro Oscars. Contudo, foi em 1998 que Spielberg reafirmou sua genialidade com “O Resgate do Soldado Ryan”, uma obra visceral ambientada na Segunda Guerra Mundial, que se tornou um marco no gênero de filmes de guerra.

Com cerca de três horas de duração, o filme captura a brutalidade e o caos do desembarque na Normandia e acompanha a jornada de um grupo de soldados em uma missão para localizar e resgatar o soldado James Ryan, vivido por Matt Damon. A narrativa é desencadeada pela decisão do general George C. Marshall, que, ao saber que uma mãe perdera três de seus filhos na guerra, determina que o último sobrevivente seja salvo e trazido para casa. A missão é liderada pelo capitão Miller, interpretado magistralmente por Tom Hanks, que guia uma equipe heterogênea através de cenários devastados pela guerra.

Cada integrante do grupo, composto por personagens como Mike Horvath (Tom Sizemore), Reiben (Edward Burns), Jackson (Barry Pepper), Mellish (Adam Goldberg), Caparzo (Vin Diesel), T (Giovanni Ribisi) e Upham (Jeremy Davies), traz uma dinâmica única para a trama. Unidos por um objetivo comum, eles enfrentam desafios que testam seus limites físicos e emocionais, expondo a crueldade e a complexidade do conflito armado.

A sequência inicial, que retrata o desembarque na Normandia, é amplamente considerada uma das mais impactantes da história do cinema. Filmada com câmeras manuais e edição frenética, a cena transporta o espectador para o coração do combate, criando uma experiência visceral e angustiante. Spielberg não poupou esforços para capturar a essência do caos e da vulnerabilidade humana em meio à destruição, estabelecendo novos padrões para a representação da guerra no cinema.

Uma escolha interessante na produção foi a escalação de Matt Damon, então um ator pouco conhecido, para o papel de Ryan. Spielberg buscava uma figura que representasse o soldado americano comum. Antes do lançamento, no entanto, Damon ganhou fama com “Gênio Indomável”, mas isso não alterou a abordagem do diretor. Curiosamente, enquanto o restante do elenco passou por um treinamento militar rigoroso, Damon foi poupado, criando uma tensão genuína entre os atores que se refletiu nas interações de seus personagens. Além disso, a improvisação de Damon na cena em que narra um episódio sobre seu irmão foi tão autêntica que Spielberg decidiu mantê-la, adicionando uma camada de espontaneidade ao filme.

Com um orçamento de 70 milhões de dólares, “O Resgate do Soldado Ryan” foi um sucesso estrondoso, arrecadando 482 milhões de dólares mundialmente. Sua recepção crítica também foi excepcional, consolidando-se como uma das mais importantes obras sobre a guerra. Indicado a 11 Oscars, o longa conquistou cinco, incluindo os prêmios de melhor diretor e melhor fotografia.

A combinação de uma narrativa envolvente, performances marcantes e inovações técnicas não apenas elevou Spielberg ao panteão dos maiores cineastas da história, mas também estabeleceu “O Resgate do Soldado Ryan” como um clássico indiscutível, uma obra que transcende gêneros e permanece atemporal em seu impacto.