O Natal perfeito está na Netflix: 4 filmes extraordinários para uma noite inesquecível

O Natal é um convite para desacelerar e celebrar, cercado de momentos que combinam conforto, alegria e significado. Entre as diversas formas de aproveitar essa data especial, assistir a um bom filme pode transformar o dia em uma experiência ainda mais memorável. Por isso, selecionamos quatro títulos disponíveis na Netflix que não apenas encantam, mas também capturam a essência e o espírito natalino.

Cada filme foi escolhido por sua habilidade de contar histórias comoventes, criativas ou divertidas, sem recorrer a fórmulas previsíveis. Com narrativas que vão do emocionante ao leve, essas produções dialogam com diferentes preferências e são perfeitas para momentos compartilhados ou para quando você só quer relaxar e se deixar levar por uma boa trama.

Essa lista não é apenas sobre entretenimento, mas sobre criar conexões: com quem está ao seu lado, com as histórias na tela e até mesmo consigo mesmo. A diversidade de gêneros é um convite para explorar a magia do cinema de um jeito único, com histórias que ressoam com as emoções mais autênticas desta época.

Para um Natal que vai além das luzes e dos presentes, esses filmes oferecem mais do que cenas e diálogos; são verdadeiras experiências que tornam o dia ainda mais especial. Ajuste o sofá, reúna quem você ama ou reserve um momento só seu — e deixe que essas histórias façam parte da sua celebração.

O Trem Italiano da Felicidade (2024) Cristina Comencini Anna Camerlingo / Netflix Em uma Nápoles devastada pela Segunda Guerra Mundial, um menino de sete anos vive entre ruas estreitas e privações, sob os cuidados de sua mãe. Sua vida limitada muda drasticamente quando é enviado para o norte do país em uma iniciativa humanitária que promete acolhimento e novas perspectivas. Durante o inverno longe de casa, a criança encontra uma jovem mulher que o acolhe, proporcionando a ele conforto e um senso de pertencimento desconhecido até então. Essa experiência transforma sua visão de mundo, trazendo reflexões sobre amor, liberdade e sacrifício. Entre descobertas e laços afetivos inesperados, ele enfrenta uma escolha que desafia seu entendimento sobre o que significa ser amado. Anos depois, compreende que o amor verdadeiro muitas vezes exige deixar partir, mesmo diante da dor da separação. A história oferece um retrato sensível de uma Itália renascente, equilibrando tristeza e esperança em um cenário marcado por desafios e solidariedade.

A Mão de Deus (2021), de Paolo Sorrentino Gianni Fiorito / Netflix Na vibrante Nápoles dos anos 1980, um jovem introspectivo vive cercado por sonhos e dilemas. Sua relação com a família, aparentemente harmônica, oculta tensões e segredos, como o caso extraconjugal do pai. Sem muitos amigos ou uma ligação afetiva significativa, ele encontra refúgio no futebol, admirando o talento de um astro que brilha no time local. Ao mesmo tempo, seu irmão mais velho tenta abrir caminho no mundo do entretenimento, buscando oportunidades como ator. Uma reviravolta inesperada e devastadora muda o rumo de sua vida, obrigando-o a confrontar a fragilidade das relações familiares e a incerteza do futuro. Essa experiência traumática o leva a repensar suas aspirações acadêmicas, trocando o desejo de estudar filosofia por um novo objetivo: explorar o universo criativo das histórias contadas por meio das câmeras, na tentativa de dar sentido ao caos ao seu redor.

Mais Uma Chance (2018), de Tamara Jenkins Jojo Whilden / Netflix Uma mulher na faixa dos 40 anos enfrenta uma batalha emocional e física enquanto busca realizar o sonho de ser mãe. Depois de inúmeras tentativas frustradas, ela decide se submeter a processos de fertilização assistida, enfrentando as pressões do tempo, da biologia e das incertezas que envolvem esse caminho. A jornada, porém, não é isenta de consequências, trazendo à tona desafios que afetam tanto sua saúde quanto seu equilíbrio emocional. Enquanto lida com as exigências desse desejo, o relacionamento com seu companheiro começa a se desgastar. Ele, um homem dedicado a seus próprios projetos profissionais, sente o peso crescente das expectativas e do fracasso acumulado. A distância emocional entre eles se amplia à medida que suas prioridades e limitações ficam mais evidentes, colocando em xeque a conexão que outrora os unia.