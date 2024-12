10 filmes de Billy Wilder que você precisa assistir o mais rápido que puder

Crepúsculo dos Deuses (Sunset Boulevard), 1950

Suspense noir. A história é contada por um morto, um roteirista (William Holden) desempregado que, ao fugir de credores, se refugia na mansão de uma decadente estrela do cinema mudo (Gloria Swanson). Com a inesperada ligação entre ambos, a atriz começa a sonhar com o retorno triunfal ao cinema em um filme escrito pelo roteirista. Este, apesar de achar o enredo do filme insuportável, se beneficia com o pagamento pelo trabalho e outras mordomias da velha mansão. Porém, o destino lhe reserva o trágico final já conhecido no início do filme.



Disponível em: Belas Artes À La Carte / Apple TV / Amazon / Google Play