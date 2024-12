Drama indicado ao Oscar, com Tom Hardy, é considerado um dos 180 melhores filmes da história e está na Netflix

Uma família fragmentada pelo alcoolismo e pela ausência emocional emerge como pano de fundo em “Guerreiro”, um drama visceral que cruza os caminhos de dois irmãos marcados pela dor e pela invisibilidade social. Separados por circunstâncias e escolhas de vida, ambos encontram no universo das artes marciais mistas (MMA) um refúgio e uma maneira de moldar não apenas seus corpos, mas também suas almas. Essa conexão os aproxima, mesmo que de forma indireta, até que o destino os coloca frente a frente em uma arena que se torna palco de redenção e confronto. O filme, dirigido por Gavin O’Connor, explora os labirintos emocionais de seus personagens com a mesma intensidade que entrega cenas de luta bem-coreografadas, construindo uma narrativa que combina brutalidade e delicadeza, esperança e desespero.

Ao longo da trama, os irmãos Tommy e Brendan Conlon seguem trajetórias opostas que eventualmente convergem. Tommy, interpretado por Tom Hardy, retorna de uma guerra no Oriente Médio carregando cicatrizes físicas e emocionais. Após anos de afastamento, ele procura o pai, Paddy (Nick Nolte), um homem outrora devastado pelo alcoolismo, mas que agora se encontra sóbrio e tentando reconstruir pontes com os filhos. Tommy, no entanto, carrega um ressentimento profundo, resultado de uma infância marcada por abusos e negligências. Em paralelo, Brendan (Joel Edgerton), o irmão mais velho, luta para sustentar sua família. Professor de física em uma escola secundária, ele se vê encurralado pela iminente perda da casa onde vive com sua esposa Tess (Jennifer Morrison) e os dois filhos pequenos. Sem alternativas, Brendan volta aos ringues de MMA, treinando às escondidas para participar de um campeonato que promete um prêmio capaz de salvá-lo financeiramente.

A narrativa do filme ganha fôlego ao detalhar as motivações e os conflitos internos de seus protagonistas. Tommy, com sua abordagem explosiva e quase suicida nas lutas, parece buscar expurgar a dor acumulada. Brendan, por outro lado, é movido pela necessidade de proteger sua família, encarando cada golpe como um sacrifício calculado. A construção desses personagens é profundamente humana, e suas jornadas emocionais são pontuadas por momentos de tensão crescente. O reencontro entre os irmãos, mediado pelo pai, é o clímax emocional da história, trazendo à tona questões de perdão, lealdade e redenção.

O diretor Gavin O’Connor, ao lado dos corroteiristas Cliff Dorfman e Anthony Tambakis, consegue equilibrar a intensidade das lutas com a profundidade das relações interpessoais. As cenas de combate são meticulosamente coreografadas, capturando a violência crua do MMA sem deixar de lado a carga emocional que permeia cada movimento. O espectador é conduzido a um dilema: para quem torcer? Tanto Tommy quanto Brendan carregam razões legítimas para estar ali, e o filme não se preocupa em fornecer respostas fáceis. Pelo contrário, desafia o público a navegar pelas complexidades morais e emocionais que permeiam a narrativa.

A atuação do trio principal é um dos grandes trunfos de “Guerreiro”. Tom Hardy entrega uma performance visceral, alternando entre a fúria incontrolável e momentos de vulnerabilidade desarmante. Joel Edgerton constrói um Brendan contido, mas igualmente poderoso, cuja determinação é palpável em cada cena. Nick Nolte, no papel de Paddy, oferece uma atuação comovente que rendeu a ele uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Sua interpretação de um homem em busca de redenção é o fio condutor que une as histórias dos dois filhos, mesmo que de maneira frágil e carregada de tensão.

Ao comparar “Guerreiro” com “Rocky, um Lutador” (1976), de John G. Avildsen, é possível identificar paralelos temáticos, como a superação pessoal e a luta como metáfora para desafios existenciais. No entanto, o filme de O’Connor trilha seu próprio caminho ao mergulhar mais profundamente nas dinâmicas familiares e nos traumas que moldam seus personagens. Não é apenas sobre vencer no ringue, mas sobre enfrentar os fantasmas do passado e encontrar um propósito em meio ao caos.

Quando os irmãos finalmente se enfrentam no torneio, o embate transcende o aspecto físico. A luta final é carregada de simbolismo, representando anos de mágoa, competição e, paradoxalmente, amor. A câmera captura cada soco, cada queda, mas também cada olhar e gesto que revelam o que palavras não poderiam expressar. O desfecho, longe de ser triunfalista, opta por uma nota agridoce, deixando o público com uma reflexão sobre o peso das escolhas e a possibilidade de reconciliação.

“Guerreiro” é um filme que combina força bruta e sensibilidade de maneira exemplar. Mais do que uma obra sobre lutas, é uma história sobre pessoas tentando se reconectar consigo mesmas e com aqueles que amam. Um retrato poderoso da fragilidade e da resiliência humanas, que ressoa muito além das cordas do ringue.