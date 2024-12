Eleito um dos maiores romances de todos os tempos, ahistória de amor do século está na Netflix

Baseado em uma renomada obra da literatura inglesa contemporânea, o filme dirigido por Joe Wright aborda o intenso e frustrado romance entre Robbie e Cecilia. Separados por preconceitos sociais e pelas manipulações de Briony, irmã mais jovem de Cecilia, os dois enfrentam uma história marcada por escolhas devastadoras. Ian McEwan, autor do romance, é conhecido por mergulhar em uma visceralidade emocional que perturba e fascina em igual medida, retratando um realismo implacável e sem concessões. Sua narrativa reflete as impiedades da vida com uma crueza que não poupa nem seus personagens nem o leitor.

Interpretados por James McAvoy e Keira Knightley, Robbie e Cecilia carregam um passado compartilhado, mas nunca harmonioso. Ele, filho da empregada da família, cresceu sob o peso do abandono paterno, enquanto os Tallis financiavam sua educação. Embora Robbie idealize Cecilia, a frieza inicial da jovem contrasta com sua crescente paixão. Em paralelo, Briony, uma jovem imaginativa e possessiva, nutre sentimentos confusos por Robbie, alimentando o conflito que será o ponto de ruptura de suas vidas.

A tensão atinge o auge quando Briony, ao testemunhar momentos íntimos entre Robbie e Cecilia, interpreta-os de forma equivocada. Movida por ciúmes e incompreensão, acusa Robbie de um crime que ele não cometeu. A frágil Lola, vítima real de abuso, não consegue negar a acusação, selando o destino de Robbie. Condenado e posteriormente alistado no exército durante a Segunda Guerra Mundial, ele enfrenta uma realidade brutal, enquanto Cecilia rompe com sua família para permanecer fiel ao homem que ama.

Quatro anos mais tarde, os amantes conseguem se reencontrar brevemente, planejando um futuro em meio às incertezas da guerra. No entanto, o destino continua a desafiar suas esperanças, deixando em suspenso a possibilidade de realizarem seu amor. Briony, agora adulta, confronta as conseqüências de suas ações e busca reparar os danos causados. Contudo, refazer um passado despedaçado exige mais do que arrependimento; é necessário encarar as marcas indeléveis que seus erros imprimiram.

O filme se destaca pela alternância entre o luxo e a decadência: as cenas da mansão dos Tallis contrastam com os horrores da guerra, oferecendo uma narrativa que transita entre três épocas distintas. A força dos personagens centrais é tamanha que a adaptação de Wright parece definitiva, com performances que capturam a profundidade emocional do texto original. A química intensa entre McAvoy e Knightley é quase palpável, com o ator transmitindo, em gestos e olhares, uma dor que atinge o público diretamente.

Saoirse Ronan, em seu primeiro grande papel como Briony, é a personificação de uma inocência distorcida pelo senso de justiça. Sua atuação impressiona pela complexidade e autenticidade, antecipando a carreira brilhante que seguiria. A trama não oferece fáceis resoluções; cabe ao espectador decidir entre a verdade cruel ou a versão recriada por Briony em um gesto tardio de redenção. Trata-se de uma obra que provoca, emociona e convida a reflexão sobre as profundezas das relações humanas e as consequências de cada ato.