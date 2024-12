Um corte no tempo: o filme da Netflix que transforma caos em uma aula de história épica

Visionário e revolucionário, Yi Seong-gye (1335-1408), conhecido como rei Taejo, fundou a dinastia Joseon sob os pilares do confucionismo reinterpretado para a realidade coreana. No período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a Coreia, ainda unificada, se destacava como um centro de avanço cultural e tecnológico, em que a ciência prosperava, as artes floresciam e o comércio naval expandia fronteiras.

A dinastia Joseon, que governou de 1392 a 1897, encarnou por cinco séculos um projeto de desenvolvimento ambicioso, mas também testemunhou o clamor por igualdade e justiça social. É nesse contexto que “Guerra e Revolta”, dirigido por Kim Sang-man, revela a história de Jeong Yeo-rip (1546-1589). Iconoclasta ferrenho e antítese do conservadorismo confuciano, Yeo-rip acreditava em uma sociedade sem senhores, onde todos fossem iguais. Seu ideal não ficou na retórica: ele fundou a Grande Unidade, uma comunidade utópica em que nobres e escravos compartilhavam alimentos e praticavam artes marciais lado a lado.

Kim Sang-man reconstitui com rigor histórico e intensidade visual os últimos dias de Yeo-rip, culminando em seu suicídio, em 1589, durante o reinado de Seon-jo (1552-1608). Acusado de traição e cercado pelo exército real, Yeo-rip se despede da vida aos 43 anos com um único golpe de espada. No entanto, sua morte não apaga o legado de resistência e igualdade que inspirou gerações futuras.

Com o apoio dos corroteiristas Park Chan-wook e Shin Chul, Kim Sang-man equilibra drama e ação ao retratar batalhas campais repletas de guerreiros que arriscam tudo por liberdade e honra. A narrativa segue Jong-ryeo, filho de um conselheiro real, que, ao ser punido por suas falhas, conhece Cheon Yeong, um escravo que recusa o papel de submisso. A amizade entre os dois é o fio condutor de uma trama que expõe a brutalidade do período, a injustiça das hierarquias e a inocência perdida pela força das circunstâncias.

A história ganha profundidade com personagens complexos e dilemas morais que atravessam a relação entre Jong-ryeo e Cheon Yeong. Gang Dong-won, interpretando Jong-ryeo, traz intensidade e vulnerabilidade a um jovem forçado a amadurecer em meio ao caos. Mesmo que a trama peque por excessos, “Guerra e Revolta” se destaca pelo retrato visceral de dignidade, patriotismo e sonhos despedaçados. No fim, a mensagem é clara: talvez nunca tenha havido espaço para sonhadores, mas é deles que surgem os verdadeiros heróis e lendas imortais.