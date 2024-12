O filme do Prime Video que reflete o pensamento de Simone de Beauvoir ao contar uma história real que parou o mundo

Rodney James Alcala (1943-2021), cujo nome de batismo era Rodrigo Jacques Alcala Buquor, dedicou mais de dois anos manipulando suas habilidades de fotógrafo para atrair, capturar e brutalizar jovens vulneráveis na Califórnia. Sua onda de crimes só chegou ao fim em 14 de fevereiro de 1979, quando uma adolescente conseguiu ludibriá-lo e escapar de suas intenções predatórias. Esse ato de coragem impulsionou uma investigação minuciosa que revelou um número estarrecedor de vítimas. Embora Alcala tenha sido condenado formalmente por sete homicídios de mulheres e meninas, a polícia acredita que ele tenha feito mais de cem vítimas. Mesmo após pagar fiança e ser libertado, ele continuou a matar, fazendo duas novas vítimas: uma jovem de 21 anos e uma menina de apenas doze.

“A Garota da Vez” impressiona pela veracidade chocante dos fatos e ganha peso cinematográfico sob a direção precisa de Anna Kendrick. Kendrick, que revela uma aptidão surpreendente por trás das câmeras, consegue imprimir um estilo autoral, equilibrando meticulosidade técnica e profundidade emocional. A narrativa foge dos clichês do gênero ao transformar um caso real de horror em um thriller psicológico sofisticado.

A inevitabilidade do destino humano é um dos eixos temáticos centrais do filme. Por mais que tentemos driblar os infortúnos da vida, chega um ponto em que o peso das circunstâncias se torna insuportável. A força que resta é quase instintiva, oscilando entre resistência e derrota, como em um jogo cruel sem vencedores. Kendrick explora essa tensão com uma sensibilidade que destaca a insanidade inerente à natureza humana — uma constante que desafia a própria ciência.

No centro da trama está Sheryl Bradshaw, uma atriz à beira da maturidade, buscando desesperadamente uma chance em Hollywood. Quando Sheryl é selecionada para um programa de namoro na TV, a história toma um rumo arrepiante. O roteiro, assinado por Ian McDonald, habilmente insere a personagem como presa perfeita para Alcala, interpretado com frieza quase sobrenatural por Daniel Zovatto. O encontro dos dois cria uma dança tensa e macabra que permeia os 95 minutos do filme.

O clímax traz Autumn Best como Amy, uma representação ficcional da jovem que conseguiu escapar e denunciar Alcala. Sua atuação arrebatadora é o ponto de virada que desencadeia a caçada ao criminoso, mesclando terror e vulnerabilidade com uma presença magnética. Kendrick dosa o pânico e a sofisticação com maestria, garantindo que cada cena faça jus à complexidade da história real.

“A Garota da Vez” transcende o gênero policial, oferecendo uma reflexão perturbadora sobre a fragilidade da segurança pessoal e o lado obscuro do desejo humano. Kendrick entrega um filme que não apenas entretém, mas também confronta, deixando no público uma inquietação difícil de dissipar.