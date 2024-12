Para rir e se apaixonar: comédia romântica perfeita para amantes de literatura é fuga para sua mente, na Netflix

Embora não seja raro que livros se tornem best-sellers, e que alguns desses sucessos literários perdurem ao longo do tempo, poucos escritores alcançaram a grandiosidade e a solidez de Jane Austen. Sua obra não apenas sobreviveu ao tempo, mas também transcendeu fronteiras, mantendo-se relevante para mulheres de todo o mundo, mesmo quase 200 anos após sua morte.

Perspicaz, crítica e visionária, Austen abordava romances sob a perspectiva de mulheres que buscavam controle sobre suas vidas, rejeitando o servilismo e o machismo. Suas personagens eram fortes, determinadas e insatisfeitas com os moldes impostos pela sociedade. Elas desafiavam regras, criavam seus próprios caminhos e se recusavam a se submeter às convenções da época. Por isso, as figuras femininas de Austen são vistas como rebeldes, escandalosas, desajustadas e inquietas. Não surpreende que, até hoje, milhares de leitoras se identifiquem com essas mulheres e encontrem nelas uma representação inspiradora.

Na comédia romântica “Austenland”, Keri Russell dá vida a Jane Hayes, uma mulher que nutre uma paixão profunda pela obra e pelo universo de Jane Austen. Movida por essa devoção, Jane decide viajar para a Inglaterra e participar de uma experiência única em um resort peculiar: a Austenland. Esse destino oferece aos seus hóspedes a chance de viver em um ambiente que simula o universo dos livros de Austen.

Os visitantes são imersos em uma mansão do século 19, vestem trajes de época e seguem costumes históricos, desfrutando de uma fantasia literária completa. No entanto, Jane precisa se lembrar de que tudo aquilo não passa de uma encenação cuidadosamente planejada.

Nesse cenário, Jane conhece Elizabeth (Jennifer Coolidge), outra fã de Austen, que optou por um pacote mais luxuoso, garantindo o status de uma verdadeira aristocrata dentro do resort. Por outro lado, Jane, que adquiriu o pacote mais básico, assume o papel de uma jovem pobre acolhida pela família anfitriã. Durante essa experiência cheia de tardes ensolaradas no campo, jantares exuberantes, bailes glamorosos e representações teatrais encantadoras, Jane conhece dois atores carismáticos: Martin (Bret McKenzie), o charmoso carroceiro, e Henry Nobley (JJ Feild), o reservado sobrinho da anfitriã.

Enquanto Martin exibe uma personalidade doce e romântica, muitas vezes parecendo ultrapassar os limites do papel que interpreta, Nobley se mostra enigmático, distante e orgulhoso, evocando inevitavelmente o icônico Sr. Darcy de “Orgulho e Preconceito”. Ao vivenciar um romance com ambos, Jane começa a questionar a autenticidade de seus sentimentos e diálogos. Estariam os dois simplesmente encenando, ou haveria algo genuíno por trás das interações?

“Austenland” oferece uma experiência leve e agradável, funcionando como uma fuga perfeita para os fãs de Jane Austen. O filme é um mergulho em um universo adorável e sonhador, repleto de romantismo nostálgico e momentos doces que capturam o espírito das histórias da autora. Com sua combinação de humor, charme e toques de fantasia, o longa celebra o legado de Austen enquanto convida os espectadores a refletirem sobre os limites entre ficção e realidade.