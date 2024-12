Com atuação digna de Oscar de James McAvoy, thriller de suspense que vai gelar seu estômago pode ser alugado no Prime Video

“Não Fale o Mal”, dirigido por James Watkins, mergulha no gênero de suspense e crime, propondo uma trama tensa e repleta de nuances psicológicas. Embora se aproxime de convenções narrativas já conhecidas, o filme explora as fragilidades humanas e os perigos latentes nas relações interpessoais, conduzindo o espectador por uma jornada de desconforto crescente. A trama acompanha Ben Dalton (Scoot McNairy) e sua esposa Louise (nome da atriz não informado), um casal em crise após uma traição virtual, enquanto tentam reacender a intimidade durante uma viagem pela Itália com a filha Agnes (Alix West Lefler).

No decorrer da viagem, a família se depara com Paddy (James McAvoy) e sua parceira Ciara (Aisling Franciosi), que, ao lado do filho Ant (Dan Hough), aparentam ser um retrato de espontaneidade e desprendimento. Paddy, com seu carisma desinibido, atrai a admiração de Ben, que o vê como um modelo de liderança familiar, mas rapidamente o público percebe as inconsistências por trás da fachada encantadora. Essa dinâmica inicial, aparentemente inofensiva, lentamente revela camadas de tensão e perigo, culminando em uma série de eventos inquietantes.

A complexidade das duas famílias é um elemento central. Enquanto Paddy e Ciara sustentam uma imagem de excêntricos acolhedores, a comunicação não verbal de Ant, interpretado magistralmente por Hough, adiciona uma atmosfera de desconforto. Agnes, por outro lado, simboliza a inocência em conflito, trazendo consigo o peso da superproteção materna de Louise e o incômodo de Ben, que luta para aceitar as infantilidades da filha. Essa dicotomia entre o desejo de liberdade e as responsabilidades familiares reflete os desafios emocionais que permeiam o filme.

Após a viagem à Itália, o convite de Paddy para hospedá-los em sua propriedade rural no interior da Inglaterra parece, inicialmente, um refúgio oportuno. Contudo, à medida que Ben e Louise, ambos recém-desempregados, tentam reconstruir suas vidas, a estadia começa a se tornar uma armadilha. O isolamento do local, combinado com as atitudes cada vez mais intrusivas e ameaçadoras de Paddy e Ciara, amplifica a tensão. Louise, sensível aos detalhes e desconfortos iniciais, é a primeira a captar os sinais de alerta, enquanto Ben, ainda influenciado pela admiração inicial, hesita em reconhecer o perigo.

Watkins constrói uma atmosfera sufocante, onde a tensão se acumula de forma quase imperceptível. O espectador, ciente das intenções dúbias dos anfitriões, acompanha a luta da família para escapar de uma situação que gradualmente se transforma em um pesadelo. Referências cinematográficas como “O Iluminado”, de Kubrick, são evidentes, especialmente na maneira como o diretor manipula o espaço e o tempo para intensificar o desconforto.

As atuações são um ponto alto da produção. James McAvoy entrega uma performance perturbadora, equilibrando charme e ameaça de forma magistral, remetendo à intensidade de seu papel em “Fragmentado”. Dan Hough, sem uma única fala, impressiona pela profundidade emocional que transmite através de expressões e gestos. Alix West Lefler também se destaca, trazendo um misto de vulnerabilidade e força que enriquece o personagem de Agnes.

O filme é um remake do dinamarquês “Speak No Evil” (2022), dirigido por Christian Tafdrup, que transformou uma experiência pessoal em um roteiro aterrorizante. O original, com sua abordagem fria e direta, inspira a adaptação de Watkins, que opta por um estilo mais psicológico e menos explícito. Embora a direção de Watkins tenha méritos, alguns problemas no desfecho do filme levantam questionamentos sobre escolhas narrativas que poderiam ter sido melhor desenvolvidas.

“Não Fale o Mal” não apenas entrega um suspense intrigante, mas também instiga reflexões sobre confiança, vulnerabilidade e os limites da convivência humana. Entre momentos de apreensão e inquietude, o filme destaca a importância de questionar as intenções alheias e as consequências de ignorar os sinais de perigo.