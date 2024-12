Uma experiência inesquecível: o filme mais bonito (e obrigatório) de 2024 acaba de chegar à Netflix

Durante os períodos mais sombrios da história, proteger crianças do caos da guerra exigiu soluções drásticas. A Operação Pied Piper, por exemplo, afastou milhares de pequenos londrinos dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, enviando-os para o campo. Iniciativas semelhantes, como os “trens das crianças”, ajudaram a salvar jovens judeus da perseguição nazista, conduzindo-os a países mais seguros.

Inspirado nesse contexto histórico, o tocante filme italiano “O Trem Italiano da Felicidade”, dirigido por Cristina Comencini e baseado no livro “Crianças da Guerra” de Viola Ardone, narra uma operação de realocação ocorrida no pós-guerra. O colapso econômico e a destruição deixada pelo conflito na Itália fizeram com que crianças pobres do sul fossem enviadas ao norte para um recomeço. Muitas dessas mães, viúvas ou solitárias, viam nessa medida uma chance de sobrevivência para os filhos.

A trama segue Amerigo Speranza (Christian Cervone), um garoto de sete anos de Nápoles que, apesar da dura realidade de sua infância, encontra pequenos momentos de alegria em travessuras com seus amigos. Sua mãe, Antonietta (Serena Rossi), uma figura forte e severa, decide enviá-lo ao norte com o apoio do Partido Comunista Italiano e da Unione Donne Italiane (UDI). Lá, ele passa a viver com Derna (Bárbara Ronchi), uma mulher solteira, acolhedora e generosa.

Antonietta e Derna simbolizam dois mundos opostos para Amerigo. De um lado, há a luta árdua pela sobrevivência em Nápoles, marcada pela rigidez de Antonietta. Do outro, a acolhida afetuosa e as possibilidades oferecidas por Derna: fartura à mesa, brincadeiras no campo e a descoberta de um talento musical ao aprender a tocar violino. Esse novo cotidiano revela a Amerigo uma vida que antes parecia inalcançável.

Apesar das novas experiências, o menino carrega consigo a saudade de sua mãe biológica, mantendo com ela uma comunicação constante por cartas. Quando finalmente retorna ao sul, a expectativa de um reencontro caloroso é frustrada pela frieza de Antonietta. Ela percebe que não poderá proporcionar ao filho a mesma estabilidade que ele experimentou no norte, criando um abismo emocional entre os dois.

Com tons nostálgicos que evocam clássicos como “Cinema Paradiso”, a obra destaca-se pelas atuações comoventes de Serena Rossi e Bárbara Ronchi, que insuflam vida aos contrastes emocionais do enredo. A trilha sonora assinada por Nicola Piovani, vencedor do Oscar, intensifica a melancolia da narrativa. Embora tenha se consolidado como uma das grandes produções do ano, é lamentável que o filme não tenha sido indicado ao Oscar 2025.

Entre perdas e descobertas, “O Trem Italiano da Felicidade” conduz o espectador por uma jornada de memórias dolorosas e afetos inesperados, reafirmando que, em tempos de devastação, os maiores conflitos podem ser internos — e os maiores heróis, silenciosos.