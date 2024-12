Não adie por mais nem um minuto: o romance de Natal que é um carinho na alma, na Netflix

Vinícius de Moraes já dizia que “a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida”. E é exatamente isso que vemos em “Uma Mensagem Antes do Natal”, o mais novo romance festivo da Netflix. Dirigido com leveza por T.W. Peacock e escrito por Cara J. Russell, o filme apresenta Addie (Merritt Patterson), uma quiropraxista que, por um simples erro de números, acaba recebendo uma mensagem inesperada de Maybel (Jayne Eastwood), uma idosa simpática e cheia de energia.

A mensagem, originalmente destinada à neta de Maybel, encontra em Addie um destino acidental, mas curioso. Educada e gentil, Addie responde, e esse simples ato desencadeia uma troca de mensagens calorosa. Maybel, percebendo que Addie passaria o Natal sozinha em Nova York, a convida para se juntar à sua família em Hartford, uma cidadezinha a duas horas de distância. Addie, que perdeu a mãe na adolescência e tem o irmão morando na Austrália e o pai intercalando o Natal entre os irmãos, decide aceitar.

Com o coração ainda partido pelo recente término de um namoro — e a surpresa de ver o ex noivo de outra em tempo recorde —, Addie se hospeda no hotel familiar do senhor Carter (Eric Peterson). A experiência é nova e um tanto desafiadora para ela, que prefere manter os pés no chão e evitar riscos. Mas, às vezes, a vida tem seus próprios planos.

E o plano desta vez se chama James (Trevor Donovan), o filho aventureiro de Maybel. Médico de coração generoso e alma viajante, ele está sempre de malas prontas para novos destinos. No entanto, sua presença inesperada na ceia de Natal, acompanhado da ex-namorada recém-reaparecida, mexe com Addie. Ainda que a situação pareça complicada, os olhares trocados entre Addie e James dizem o contrário.

Após as festividades, a amizade entre Addie e Maybel se fortalece, enquanto o relacionamento de James com a ex começa a desmoronar. Quando James retorna do Chile, onde esteve em missão médica, ele ainda está com a cabeça cheia de planos para a Bolívia. Mesmo assim, seu interesse por Addie continua evidente, apesar da distância e dos desencontros.

No ano seguinte, Addie, agora envolvida com um chef de cozinha, reencontra James. Ele continua imerso em suas viagens internacionais, mas o laço entre eles persiste. E, então, chega o terceiro Natal. Finalmente, depois de anos de desencontros, Addie e James terão a chance de descobrir se são realmente feitos um para o outro. Tudo isso, é claro, graças à amizade inesperada que surgiu daquela primeira mensagem de Maybel.

“Uma Mensagem Antes do Natal” é aquele tipo de filme que envolve pela simplicidade. Sem grandes reviravoltas ou dramas intensos, ele oferece uma narrativa suave e aconchegante, perfeita para relaxar e desanuviar a mente. É como uma xícara de chocolate quente em um dia frio: confortável, gostoso e fácil de digerir. Disponível na Netflix, é uma ótima escolha para quem busca algo leve e encantador nesta temporada natalina.