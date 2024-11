Vencedor de 5 Oscars, épico há 88 dias entre os mais vistos do Prime Video e Max

Ridley Scott ousou em “Gladiador” ao desafiar o público a se desconectar do fascínio pelos efeitos visuais avançados, transportando-o para a Roma Antiga através de uma narrativa que prioriza a imaginação. O filme apresenta um universo brutal, onde arenas públicas serviam como palco para duelos sangrentos entre escravos e feras, em uma luta pela sobrevivência.

Dentro desse cenário de barbárie, Scott constrói uma jornada épica marcada por honra, vingança e redenção. Seu protagonista, um guerreiro consumido pela dor e traído por aqueles que mais confiava, precisa confrontar não apenas seus inimigos, mas também os próprios demônios internos, enquanto luta para restaurar o que lhe foi tirado.

No ano 180 d.C., o Império Romano se estendia desde os desertos da África até as florestas do norte da Inglaterra, dominando um vasto território habitado por quase um quarto da população mundial. Sob o domínio impiedoso dos césares, o povo vivia e morria segundo leis cruéis, sustentadas por um Senado que, apesar de se autoproclamar representante do povo, não passava de uma fachada política.

O reinado de Marco Aurélio, que se estendeu por duas décadas, foi marcado por constantes campanhas militares, sendo a mais longa delas a guerra contra as tribos bárbaras da Germânia. A introdução visual do filme, com cenas de campos dourados e mãos tocando suavemente a vegetação, contrasta com o homem que protagoniza essa história: um guerreiro implacável, cuja trajetória de 150 minutos se revela atemporal, oferecendo novas perspectivas a cada revisão.

O roteiro de David Franzoni, John Logan e William Nicholson segue a queda e ascensão de Maximus Decimus Meridius, um general leal que se vê traído e despojado de seu título por Cômodo, o filho inescrupuloso de Marco Aurélio. Nos primeiros momentos do filme, Russell Crowe e Richard Harris entregam atuações marcantes em um núcleo aparentemente simplório, mas crucial para o desenvolvimento das reviravoltas dramáticas que se seguem.

A morte de Marco Aurélio, antecipada pelo público, ainda assim choca pela brutalidade. O imperador, exausto de conflitos, havia conhecido apenas quatro anos de paz em seu reinado. Com sua morte, abre-se o palco para uma tragédia que mergulha na exploração de figuras esquecidas — homens e mulheres invisíveis aos olhos dos poderosos e até mesmo dos pobres. A glória de Roma, simbolizada pela civilização e progresso, torna-se o campo de batalha onde Maximus enfrenta um inimigo que antes considerava irmão.

Russell Crowe entrega uma performance visceral, difícil de ignorar. Seu Maximus é um homem endurecido pelo sofrimento, cujas expressões faciais, capturadas em closes intensos, comunicam uma força inabalável. A montagem precisa de Pietro Scalia amplifica esse efeito, transformando cada cena em um mosaico emocional. Crowe recebeu o Oscar de Melhor Ator por este papel, merecidamente comparado ao desempenho de Charlton Heston em “Ben-Hur” (1959).

Contudo, é a interação com Joaquin Phoenix que eleva o filme a um patamar superior. Phoenix, com sua abordagem profunda e intensa, encarna Cômodo, um vilão multifacetado, que transcende o arquétipo de antagonista simplista. As tensões éticas e morais entre Maximus e Cômodo tornam-se o ponto alto do filme, revelando nuances em ambos os personagens. Scott, de forma ousada, humaniza Cômodo ao sugerir seu vínculo incestuoso com Lucila, interpretada por Connie Nielsen, a única pessoa que provoca nele uma centelha de humanidade.

O desfecho de “Gladiador” redefine o conceito de final feliz. Embora agridoce, é permeado por uma grandiosidade que garante ao filme seu lugar entre os maiores épicos do cinema. O mérito é dividido entre a direção magistral de Scott e as performances memoráveis de Crowe e Phoenix, que transformam um simples confronto entre bem e mal em uma reflexão profunda sobre poder, lealdade e redenção.