Sorria e esqueça os problemas: a comédia leve da Netflix que vai alegrar o seu dia

Peter Bogdanovich, um artista de múltiplas facetas, destacou-se em diferentes áreas do cinema, acumulando participações em mais de 60 produções, além de assinar a direção e o roteiro de diversos filmes. Sua estreia como diretor ocorreu no fim dos anos 1960 com o documentário “The Great Professional: Howard Hawks”. Em 2014, ele entregou ao público o penúltimo trabalho de sua carreira, “Um Amor em Cada Esquina”, antes de falecer em 2022. Seu estilo clássico, marcado por um humor que mistura cinismo e leveza, é frequentemente comparado ao de Woody Allen, principalmente pela preferência por trilhas sonoras de jazz e pelo uso de Nova York como elemento narrativo. No entanto, Bogdanovich imprime um toque único: seus diálogos, menos densos e pessimistas, carregam nuances que os tornam mais sutis. Essa abordagem elegante evoca outros mestres do humor sofisticado, como Steve Martin, com quem Bogdanovich parece compartilhar influências.

“Um Amor em Cada Esquina” homenageia as comédias dos anos 1970, transformando a vibrante Nova York em um personagem tão relevante quanto os próprios protagonistas. No centro da narrativa está Izzy, interpretada por Imogen Poots, uma jovem aspirante a atriz que se vê obrigada a trabalhar como acompanhante enquanto sua carreira não deslancha. Sua vida toma um rumo inesperado ao cruzar o caminho do juiz Pendergast (Austin Pendleton), que, obcecado por ela, contrata o detetive Harold Fleet (George Morfogen) para investigá-la. No entanto, é o encontro com Arnold Albertson (Owen Wilson), um diretor de teatro, que muda completamente o destino de Izzy. Após passarem uma noite juntos, Arnold a surpreende com um presente generoso de 30 mil dólares, destinado a ajudá-la a reescrever sua história.

Esse gesto incomum cria em Izzy um fascínio pelo misterioso benfeitor, mas Arnold desaparece logo em seguida. O destino, no entanto, conspira para que eles se reencontrem, desta vez em circunstâncias ainda mais peculiares: Izzy se candidata a um papel em uma peça da Broadway, dirigida justamente por Arnold. A partir daí, uma sequência de eventos cômicos e embaraçosos dá início a um jogo de tensões e reencontros. Arnold, preocupado com a possibilidade de sua esposa, Delta (Kathryn Hahn), descobrir o caso, tenta afastar Izzy. Apesar disso, seu talento chama a atenção de outros envolvidos na produção, como o advogado Joshua Fleet (Will Forte), que rapidamente se interessa por ela, e Seth Gilbert (Rhys Ifans), assistente de Arnold, ambos certos de que Izzy é a escolha perfeita para o papel.

À medida que o enredo se desenrola, o passado de Arnold volta para assombrá-lo. Outras acompanhantes que receberam seu apoio financeiro começam a aparecer, revelando um padrão de comportamento que ameaça sua reputação. Enquanto isso, a trama se desdobra com uma sequência de situações inesperadas e cômicas, explorando as complexidades das relações interpessoais e as imperfeições humanas.

Com diálogos espirituosos, personagens bem construídos e performances cativantes, o filme combina nostalgia pelo cinema clássico com um toque contemporâneo. Bogdanovich apresenta um humor refinado, capaz de equilibrar leveza e profundidade ao abordar temas como amor, ambição e os conflitos entre desejo e moralidade.

Disponível na Netflix, “Um Amor em Cada Esquina” é uma comédia inteligente e envolvente, que se debruça sobre as nuances dos relacionamentos e revela, com charme e sagacidade, as peculiaridades da natureza humana.