Os 24 vencedores do Oscar de Melhor Filme no século 21: uma classificação do pior ao melhor

No século 21, o Oscar de Melhor Filme tem desempenhado um papel como termômetro da excelência cinematográfica e das mudanças culturais, sociais e artísticas que definem cada período. Identificar os maiores vencedores dessa categoria exige ultrapassar o brilho da estatueta dourada, analisando os elementos que tornam uma obra verdadeiramente atemporal. Esta curadoria se baseia em critérios como impacto cultural, inovação narrativa, relevância temática e recepção crítica, destacando filmes que não apenas marcaram sua época, mas também influenciaram o modo como histórias são contadas.

A seleção foi construída com apoio de fontes de prestígio, como “The Hollywood Reporter”, “Metacritic” e “Rotten Tomatoes”, e também considerou o acolhimento do público ao longo dos anos. Mais do que um exercício técnico, a escolha reconhece o contexto de cada obra e sua contribuição para o cinema, tanto como expressão artística quanto como ferramenta de reflexão social. Os títulos priorizados são aqueles que ousaram desafiar normas, explorar temas marcantes ou simplesmente cativar gerações com narrativas inesquecíveis.

A pluralidade de gêneros e abordagens também foi essencial. Desde a grandiosidade de “O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei” até a sensibilidade de “Moonlight”, cada filme selecionado comprova sua relevância, seja ao dialogar com seu tempo ou ao permanecer significativo anos depois de sua vitória. Essa capacidade de resistir ao teste do tempo é um dos sinais mais claros de uma grande obra.

Essa lista é uma celebração do poder transformador do cinema — sua habilidade de emocionar, questionar e inspirar. Cada título escolhido compõe um retrato da história recente da sétima arte, reafirmando o Oscar como vitrine de obras que redefinem o próprio ato de contar histórias e de interpretar o mundo ao nosso redor.

24 — O Artista (2011), Michel Hazanavicius Divulgação / Warner Bros. Um tributo ao cinema mudo, o filme conta a história de um astro decadente e uma jovem estrela em ascensão durante a transição para o cinema falado. Com visuais estilizados e uma trilha encantadora, a obra captura a magia e a nostalgia da era dourada de Hollywood. As performances cativantes de Jean Dujardin e Bérénice Bejo dão vida à narrativa. É tanto uma celebração do cinema quanto uma reflexão sobre mudança e resiliência.

23 — Uma Mente Brilhante (2001), Ron Howard Divulgação / Universal Pictures Baseado na vida de John Nash, um matemático brilhante que luta contra a esquizofrenia, o filme explora sua jornada para equilibrar genialidade e fragilidade. A narrativa alterna entre momentos de triunfo acadêmico e desafios emocionais, destacando o impacto da doença em sua vida pessoal e profissional. Russell Crowe entrega uma atuação poderosa, enquanto a direção equilibra drama e suspense. A obra celebra a resiliência humana e o poder da conexão emocional em tempos difíceis.

22 — Crash: No Limite (2004), Paul Haggis Divulgação / Lionsgate Entertainment Em Los Angeles, diversas histórias de personagens de origens distintas se cruzam em um período de 36 horas, explorando questões de preconceito, violência e desigualdade. A narrativa tece um mosaico de encontros inesperados que revelam a complexidade das relações humanas. O filme foi elogiado por destacar problemas sociais importantes, mas também criticado por sua abordagem simplista. Com um elenco estelar e momentos de alta tensão, a obra provoca reflexões sobre os preconceitos que moldam nossas vidas.

21 — Green Book: O Guia (2018), Peter Farrelly Divulgação / Diamond Films A história de uma amizade improvável entre um pianista negro de renome e seu motorista ítalo-americano durante uma turnê pelo sul dos EUA nos anos 1960. Enquanto enfrentam o racismo da época, os dois aprendem lições sobre empatia e entendimento mútuo. O filme combina momentos de humor e drama, com performances sólidas de Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Apesar das controvérsias sobre sua abordagem, entrega uma mensagem de união e compreensão. A direção foca na conexão humana e na transformação pessoal que emerge de experiências compartilhadas.

20 — CODA: No Ritmo do Coração (2021), Siân Heder Divulgação / Prime Video Uma jovem, a única ouvinte em sua família surda, busca equilibrar seu amor pela música com as responsabilidades de ajudar nos negócios familiares. Enquanto se prepara para uma audição importante, ela enfrenta dilemas sobre seu lugar no mundo. O filme aborda temas de inclusão, identidade e os desafios da comunicação. Com atuações autênticas e uma narrativa calorosa, a obra emociona sem recorrer a clichês excessivos. A direção mantém um tom acessível, celebrando a força das conexões familiares e o poder da expressão artística.

19 — A Forma da Água (2017), Guillermo del Toro Divulgação / Fox Searchlight Pictures Durante a Guerra Fria, uma zeladora muda forma um vínculo com uma criatura aquática mantida em cativeiro em um laboratório governamental. A relação deles desafia preconceitos e forças poderosas que tentam separá-los. Com direção visual deslumbrante, o filme mistura fantasia, romance e crítica social. Del Toro aborda temas como empatia, aceitação e os limites da humanidade. As performances de Sally Hawkins e o elenco de apoio adicionam profundidade emocional. A narrativa é tanto uma celebração da imaginação quanto uma reflexão sobre o que significa ser humano.

18 — Menina de Ouro (2004), Clint Westwood Divulgação / Warner Bros. Entertainment Uma jovem determinada a se tornar boxeadora busca o apoio de um treinador experiente que inicialmente resiste, mas acaba se tornando uma figura paterna. Enquanto ela alcança o sucesso no ringue, a tragédia coloca ambos em uma situação que testa suas convicções e seu vínculo. O filme equilibra momentos de triunfo com profundos dilemas morais, explorando temas de amor, sacrifício e redenção. As performances de Hilary Swank e Morgan Freeman são profundamente emocionantes. A direção de Clint Eastwood é contida, mas poderosa, capturando a essência de seus personagens com honestidade e sensibilidade.

17 — Chicago (2002), Rob Marshall Divulgação / Miramax Ambientado na Chicago dos anos 1920, o filme acompanha duas mulheres envolvidas em crimes passionais que competem por fama e liberdade. Por meio de números musicais espetaculares e uma narrativa cheia de ironia, a obra critica a obsessão pela celebridade. As performances magnéticas de Catherine Zeta-Jones e Renée Zellweger, combinadas com coreografias elaboradas, criam um espetáculo visualmente deslumbrante. A direção de Rob Marshall combina o brilho do teatro com a intensidade do cinema. É uma celebração da ambição e do espetáculo em um mundo de excessos.

16 — Quem Quer Ser um Milionário? (2008), Danny Boyle Divulgação / Twentieh Century Fox Um jovem de Mumbai participa de um programa de perguntas e respostas e surpreende a todos ao acertar questões difíceis. A narrativa alterna entre sua participação no show e flashbacks de sua vida difícil, revelando como ele adquiriu as respostas. Com uma abordagem vibrante e cinematografia dinâmica, o filme mistura romance, drama e suspense. A direção de Boyle captura a energia e os contrastes da Índia contemporânea. A trilha sonora marcante e os personagens cativantes tornam a experiência emocionalmente envolvente, celebrando o espírito humano diante da adversidade.

15 — O Discurso do Rei (2010), Tom Hooper Divulgação / The Weinstein Company O filme retrata a luta do rei George VI contra sua gagueira em um momento crucial da história britânica. Com a ajuda de um fonoaudiólogo não convencional, ele trabalha para superar sua insegurança e se tornar uma voz de liderança durante a Segunda Guerra Mundial. A narrativa combina drama e humor, destacando a amizade improvável entre os protagonistas. As performances de Colin Firth e Geoffrey Rush são o coração do filme, trazendo profundidade emocional e humanidade. É uma história de superação e resiliência, emoldurada por um período histórico turbulento.

14 — Nomadland (2020), Chloé Zhao Divulgação / Disney+ Após o colapso econômico que devastou uma cidade rural em Nevada, em 2011, Fern (Frances McDormand), uma mulher de 60 anos, decide abandonar a vida convencional. Vendendo a maior parte de seus pertences, ela adquire uma van e parte para a estrada, embarcando em uma jornada como nômade moderna. Fern aceita trabalhos sazonais, como em um centro de distribuição da Amazon durante o inverno, enquanto explora a vida fora dos moldes tradicionais. Convidada por uma colega, Linda, Fern reluta em participar de um encontro no deserto do Arizona, organizado por Bob Wells, um mentor de nômades que oferece apoio e comunidade. Quando as dificuldades de encontrar trabalho e enfrentar o frio aumentam, ela finalmente aceita o convite. No encontro, Fern descobre uma rede de pessoas que compartilham experiências e aprendem juntos a viver na estrada, adquirindo habilidades de sobrevivência e um novo olhar sobre a liberdade e a resiliência humanas.

13 — Argo (2012), Ben Affleck Claire Folger / Warner Bros. Baseado em fatos, o filme segue uma operação da CIA para resgatar diplomatas americanos escondidos no Irã durante a crise dos reféns. Fingindo ser uma equipe de filmagem, os agentes enfrentam perigos extremos em um plano ousado e criativo. A narrativa equilibra tensão e humor, destacando o poder do cinema como ferramenta política. Com atuações sólidas e direção ágil, o filme captura o clima de paranoia e coragem da época. A recriação histórica detalhada e o suspense crescente tornam a experiência imersiva e eletrizante.

12 — Gladiador (2000), Ridley Scott Divulgação / Universal Pictures Um general romano é traído, sua família é assassinada, e ele é vendido como escravo, tornando-se gladiador em busca de vingança contra o imperador corrupto que destruiu sua vida. Em um épico de coragem e redenção, ele luta em arenas enquanto tenta restaurar sua honra. A direção de Ridley Scott combina ação visceral, cenários grandiosos e uma narrativa emocionalmente cativante. Com performances marcantes de Russell Crowe, a obra é um marco do gênero épico. A história celebra a resiliência e a luta pela justiça, com um desfecho que equilibra tragédia e triunfo.

11 — Guerra ao Terror (2008), Kathryn Bigelow Divulgação / Warner Bros. JT Sanborn (Anthony Mackie), Owen Eldridge (Brian Geraghty) e Matt Thompson (Guy Pearce) formam um esquadrão anti-bombas do exército americano atuando no coração do conflito no Iraque. Sua missão é desativar explosivos sem colocar vidas em risco, mas um erro fatal resulta na explosão de um artefato, ceifando a vida de Thompson. Para substituí-lo, chega o sargento William James (Jeremy Renner), conhecido por sua frieza e eficiência em ação, mas cuja abordagem imprudente rapidamente gera tensões com Sanborn, que o considera irresponsável. Apesar das diferenças, a equipe continua enfrentando os perigos diários em uma das zonas de guerra mais hostis do mundo. Cada missão representa um teste de habilidade, coragem e resistência psicológica, enquanto os soldados lutam não apenas para desarmar bombas, mas também para manter sua própria sanidade. A consciência de que cada dia sobrevivido é uma vitória pessoal os impulsiona a seguir adiante, mesmo diante de desafios que colocam à prova sua humanidade e lealdade mútua.

10 — Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) (2014), Alejandro G. Iñárritu Alison Rosa / Fox Searchlight Um ator em decadência tenta recuperar sua relevância estrelando uma peça na Broadway enquanto enfrenta seus demônios internos. A obra explora questões sobre ego, fama e relevância no mundo do entretenimento. Filmado com um estilo visual inovador, simulando uma única tomada, o longa é uma experiência cinematográfica singular. Michael Keaton brilha em uma performance que reflete sua própria trajetória como ator. A narrativa é um estudo fascinante sobre identidade e ambição, equilibrando humor negro com momentos de introspecção.

9 — Os Infiltrados (2006), Martin Scorsese Divulgação / Warner Bros. Dois homens vivem vidas duplas em lados opostos da lei: um policial infiltrado na máfia e um informante da máfia na polícia. Enquanto cada um tenta expor o outro, as tensões aumentam em um jogo de gato e rato. A trama é marcada por traições, reviravoltas e confrontos emocionais. A direção segura e o roteiro afiado mantêm o ritmo constante. As performances intensas do elenco capturam a complexidade de seus personagens. A narrativa explora temas como lealdade, corrupção e a luta pela sobrevivência em um mundo moralmente ambíguo.

8 — Oppenheimer (2023), Christopher Nolan Divulgação / Universal Pictures A trama acompanha a trajetória de J. Robert Oppenheimer, o físico responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Explorando sua genialidade e as consequências morais de sua criação, o filme alterna entre momentos de triunfo científico e o impacto devastador da arma. A narrativa é construída com diálogos afiados e uma edição ágil, oferecendo um retrato multifacetado do protagonista. Com uma performance magistral de Cillian Murphy e um elenco de apoio estelar, a obra destaca temas de ambição, ética e responsabilidade. A direção de Nolan combina grandiosidade visual e profundidade emocional, resultando em uma experiência cinematográfica épica e introspectiva.

7 — Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (2022), Daniel Kwan e Daniel Scheinert Divulgação / Leonine Uma mulher comum descobre que é a chave para salvar o multiverso, acessando habilidades de vidas alternativas. Enquanto enfrenta desafios surreais, ela tenta reconectar-se com sua família e encontrar significado em meio ao caos. O filme combina ação frenética, humor excêntrico e drama emocional para criar uma experiência única. Os visuais deslumbrantes e a criatividade narrativa desafiam convenções cinematográficas. Apesar de seu tom extravagante, a obra aborda temas profundos como arrependimentos, amor e o valor das conexões humanas. A atuação central é uma ancoragem emocional para um espetáculo visual.

6 — Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), Barry Jenkins David Bornfriend / A24 A trama acompanha três momentos cruciais na vida de um jovem negro que enfrenta questões de identidade, sexualidade e pertencimento em um bairro pobre. Desde sua infância até a vida adulta, ele enfrenta preconceitos, desafios internos e relações complexas com as pessoas ao seu redor. A história é contada com sensibilidade, destacando momentos de vulnerabilidade e força. A cinematografia poética e o roteiro profundo capturam nuances emocionais raramente vistas no cinema. Com atuações poderosas e uma narrativa intimista, o longa transcende barreiras culturais e sociais, deixando uma marca duradoura no público.

5 — Spotlight: Segredos Revelados (2015), Tom McCarthy Seacia Pavao / Open Road Films Um grupo de jornalistas investiga um escândalo de abuso sexual na Igreja Católica, desvendando anos de encobrimentos. O trabalho árduo da equipe revela a profundidade das injustiças cometidas e a dificuldade em expor a verdade. A trama destaca o poder do jornalismo investigativo e a importância de responsabilizar instituições poderosas. Com atuações contidas, mas intensas, o longa oferece uma visão realista e emocionalmente envolvente do impacto de tais revelações. A narrativa evita sensacionalismo, optando por um tom sóbrio e respeitoso. O resultado é uma celebração do jornalismo como uma ferramenta essencial para a justiça.



4 — O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003), Peter Jackson Divulgação / New Line Cinema Na batalha final pela Terra-média, um grupo de heróis enfrenta as forças de Sauron enquanto dois amigos seguem em uma missão para destruir o Um Anel. As jornadas épicas culminam em uma série de confrontos que decidem o destino de todos. A grandiosidade das cenas de batalha é equilibrada por momentos de amizade e sacrifício. A narrativa tece temas de coragem, esperança e unidade. O desfecho oferece uma conclusão emocionante para a trilogia, consolidando seu lugar como um marco no cinema. Os efeitos visuais e a direção criativa encantam até hoje.



3 — Anos de Escravidão (2013), Steve McQueen Divulgação / Lionsgate A história segue um homem negro livre sequestrado e vendido como escravo, enfrentando anos de abuso e sofrimento. Durante seu cativeiro, ele forma laços com outros escravos enquanto luta para sobreviver e recuperar sua liberdade. O filme retrata a brutalidade do sistema escravista com honestidade e intensidade emocional. A direção foca na resiliência do protagonista e na humanidade dos que o cercam. As atuações poderosas e a cinematografia evocativa criam uma experiência que é tanto comovente quanto inesquecível. O longa oferece um olhar incisivo sobre uma época dolorosa da história americana.



2 — Onde os Fracos Não Têm Vez (2007), Joel e Ethan Coen Divulgação / Miramax Films Neste thriller implacável, um caçador do Texas encontra uma mala cheia de dinheiro e se torna alvo de um assassino implacável que usa uma moeda para decidir o destino de suas vítimas. Enquanto um xerife pondera sobre a violência crescente, o enredo tece uma trama sobre moralidade e acaso. A narrativa densa é conduzida por diálogos afiados e um senso constante de tensão. A direção habilidosa e as atuações marcantes capturam a essência do desespero humano. Com uma atmosfera opressiva, a obra explora temas atemporais de perda, culpa e o impacto da violência.