Inspirado por Sergio Leone e Akira Kurosawa, faroeste com John Cusack, na Netflix, é diamante para os olhos

Em uma pacata vila americana do século 19, onde os dias se desenrolam sem grandes surpresas, Patrick Tate conduz uma vida humilde e tranquila. Entre os serviços na funerária local e trabalhos ocasionais como carpinteiro, ele sustenta sua família — a esposa Audrey, uma francesa de espírito resiliente, e os dois filhos pequenos. Porém, a calmaria é abalada com a chegada de um forasteiro sombrio e mal-intencionado, cuja presença desestabiliza a frágil paz da comunidade. O homem, vestido inteiramente de preto, traz consigo um magnetismo perverso e ideias que ameaçam subverter completamente a ordem estabelecida. A rotina do povoado, outrora previsível, mergulha em um turbilhão de violência, desespero e degradação, expondo os moradores a seus próprios instintos mais viscerais.

Dirigido por Ivan Kavanagh, “Terra Sem Lei” (2019) é um western que explora a natureza contraditória da humanidade e as tensões entre moralidade e sobrevivência. Inspirando-se no legado de mestres como Sergio Leone em “Por Um Punhado de Dólares” (1964) — ele próprio influenciado por “Yojimbo” (1961), de Akira Kurosawa —, Kavanagh cria um retrato visceral de uma sociedade à beira do colapso. Contudo, o diretor irlandês opta por uma abordagem distinta, que rejeita qualquer tentativa de camaradagem entre o protagonista e seu antagonista, acentuando o peso das escolhas individuais em um mundo caótico e sem redenção.

Patrick Tate, interpretado por Emile Hirsch, é o coração da trama. Longe do arquétipo do herói endurecido e sarcástico, Hirsch entrega uma performance complexa, rica em nuances, refletindo a luta interna de um homem que se vê dividido entre proteger sua família e confrontar o mal que ameaça destruir tudo ao seu redor. Estabelecido em Garlow, um vilarejo no extremo norte da Trilha da Califórnia, Tate é um imigrante irlandês que tenta manter sua dignidade em um ambiente onde a religião e a ordem social parecem inabaláveis. Mas essa estabilidade se mostra ilusória com a chegada de Albert, o Holandês, vivido por John Cusack.

Albert é a personificação da desordem. Seu comportamento descarado e postura imponente desafiam abertamente os valores da comunidade. De maneira provocativa, ele transforma o espaço ao lado da igreja em um bordel, em um gesto que parece deliberadamente projetado para zombar das convenções e expor a hipocrisia local. Cusack entrega uma atuação magnética, tornando Albert tanto uma figura assustadora quanto fascinante. Sua presença catalisa o declínio moral da vila, levando a uma espiral de destruição e revelando a fragilidade da fé e das leis que mantinham o povoado unido.

A metáfora visual que permeia “Terra Sem Lei” é poderosa e inescapável. O confronto final entre Tate e Albert ocorre sob o olhar de um Cristo crucificado, cuja imagem ensanguentada sintetiza o peso simbólico da cena. É um momento de catarse e julgamento, em que ambos os personagens se tornam exemplos extremos das falhas humanas. Kavanagh não oferece consolo ao espectador. Pelo contrário, ele destaca a inevitável deterioração da civilidade quando confrontada com a violência desenfreada e a corrupção moral.

Diferentemente das narrativas clássicas de western, “Terra Sem Lei” rejeita o conforto de um desfecho redentor. O filme questiona os limites da obediência, a fragilidade das instituições e a cumplicidade silenciosa que permite que o caos floresça. Em última análise, Kavanagh entrega uma obra perturbadora e reflexiva, que captura não apenas o espírito de um gênero, mas também o dilema atemporal da luta entre bem e mal em um mundo incerto.