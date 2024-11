Para os amantes de mistério: o quebra-cabeça da Netflix que vai desafiar sua lógica até o último segundo

No longa “Calibre” (2018), a trama conduz o espectador por uma jornada emocionalmente densa, onde a transformação pessoal e os limites das relações humanas são postos à prova. Vaughn, interpretado por Jack Lowden, vive um momento delicado. Sob o peso esmagador das responsabilidades da paternidade iminente, encontra-se perdido, incapaz de enxergar os potenciais prazeres dessa nova fase. O convite para uma caçada nas Terras Altas da Escócia surge como um escape, aceito quase automaticamente. Seu amigo Marcus (Martin McCann), com quem não se encontrava há quinze anos, representa um laço com um passado distante, talvez idealizado. Vaughn, mesmo sem qualquer afinidade com armas ou caça, cede ao plano, movido menos por desejo próprio e mais por uma necessidade de agradar.

A chegada à isolada vila escocesa escolhida como destino marca o início de um ambiente carregado de tensão e ambiguidades. Os dois forasteiros, com recursos financeiros visivelmente superiores aos dos habitantes locais, se destacam pelo contraste cultural. O roteiro, entretanto, evita cair em estereótipos simplistas. Logan (Tony Curran), líder da comunidade, é retratado como alguém pragmático e de boa índole, preocupado em revitalizar o local onde vive. Embora se oponha à prática de caça esportiva, aceita-a como um mal necessário para a sobrevivência econômica do vilarejo. Enquanto Marcus mergulha no hedonismo — entre bebidas, drogas e sexo —, Vaughn demonstra hesitação e desconforto, expondo o desequilíbrio em sua amizade com Marcus, uma dinâmica onde um dos lados domina, enquanto o outro permanece submisso.

Na manhã seguinte, a caçada propriamente dita tem início. Sob a insistência de Marcus, Vaughn dispara seu primeiro tiro, apenas para descobrir, minutos depois, que a bala atingiu algo completamente inesperado. O caos se instala quando os dois percebem que a vítima é um jovem chamado Sammy. Antes que possam processar a situação, o pai do menino aparece. O desespero leva Marcus a cometer outro assassinato, eliminando o homem como forma de “resolver” o problema. Contudo, essa tentativa de encobrir os crimes apenas aprofunda o abismo moral em que ambos se lançaram. A decisão de ocultar os corpos desencadeia uma busca frenética liderada por Logan, que pressente a tragédia.

Ao longo do filme, emerge um conflito interno em Vaughn: ele despreza o comportamento autodestrutivo de Marcus, mas, ao mesmo tempo, é atraído por sua força manipuladora. Essa dualidade atinge o clímax quando os dois amigos se tornam alvo da vingança dos habitantes, culminando em uma perseguição implacável pelas florestas. A ruína inevitável de Marcus e Vaughn é simbolizada pelo isolamento crescente de ambos e pela violência que os cerca, refletindo as consequências devastadoras de escolhas mal ponderadas.

“Calibre” transcende a narrativa de suspense e toca em temas que provocam reflexão, como a banalização da violência, a irresponsabilidade no uso de armas e os perigos de amizades tóxicas. A tensão entre instinto e razão permeia o filme, ecoando filosofias de pensadores como Arthur Schopenhauer. Na visão pessimista do filósofo alemão, o desejo humano é uma força destrutiva, incapaz de ser plenamente satisfeita. Sua proposta de renunciar à vontade reflete-se na tragédia do reencontro entre Vaughn e Marcus: o desejo de reviver o passado, sem considerar as mudanças inevitáveis da vida, acaba por gerar destruição.

O desfecho de “Calibre” carrega ecos de obras como “O Cidadão Ilustre” (2016), conectando a narrativa a reflexões profundas sobre moralidade, escolhas e as consequências inevitáveis de nossos atos. Em última instância, o filme não apenas narra uma tragédia, mas também propõe uma crítica contundente à fragilidade das relações humanas e aos perigos de ignorar as lições que a vida insiste em ensinar.