A comédia de ação mais divertida da semana na Netflix: impossível assistir sem cair na risada

Comédia física e piadas tolas são a base do besteirol e isso não vai mudar, a despeito da chiadeira dos críticos. Feita essa ponderação, “Policial em Apuros 2” usa de todas as armas que pode para garantir que o espectador jamais se canse e permaneça firme até o encerramento, 102 minutos depois. Tim Story continua a misturar “Shaft” (2019), de sua própria lavra, derivação cheia de personalidade dos longas de 1971 e 2000 dirigidos por John Singleton (1968-2019) e Gordon Parks (1912-2006), respectivamente, tomando por base o personagem criado por Ernest Tidyman (1928-1984), protagonista do romance que ganhou o mundo em 1970, com os longas da franquia “Bad Boys” (1995-2024) e, principalmente, “Um Tira da Pesada” (1984-2024), obtendo um resultado irregular, mas que arranca boas risadas da plateia na maior parte das tentativas. Os roteiristas Greg Coolidge, Phil Hay e Matt Manfredi também sublinham o contraponto entre a dupla de protagonistas, da mesma forma que se vê no primeiro filme, deixando uma margem um pouco mais larga para improvisos e travessuras, que um deles aproveita bem.

A cena de abertura remete a “Policial em Apuros”, mas agora Ben Barber realizou seu sonho dourado e não é mais um segurança escolar. Ele conseguiu entrar para o departamento de polícia de Atlanta e está a uma semana de se casar com Angela, a irmã do detetive James Payton, que se torna uma espécie de padrinho do novato. A primeira missão dos dois — para a qual Ben é admitido ao cabo de uma insistência um tanto arriscada, uma vez que Mayfield, o arquétipo do tira esquentado vivido por Tyrese Gibson, sempre fora o parceiro do veterano — é botar na cadeia Antonio Pope, de Benjamin Bratt, um magnata da navegação que fez fortuna com contrabando, e para tal a estratégia mais segura é, eles imaginam, penetrar a festa que Pope dará em sua mansão em Little Havana. A grande chance de Ben é ofuscada por um crocodilo gigante (para não falar no show de dança de Maya, a detetive de Miami interpretada por Olivia Munn), e pela atuação infinitamente mais certeira de AJ, um nerd que prestava serviços para Pope, mas que vira a casaca e passa a colaborar com a polícia, decerto para evitar as grades.

A história poderia ficar nesse mesmo cenário para sempre, contando com a versatilidade de Kevin Hart e Ice Cube, nessa ordem, e os coadjuvantes Munn e Ken Jeong alternando-se nas lacunas narrativas entre uma e outra nova situação. Quando resolve dar azo às diversas perseguições e cenas de pancadaria, contudo, “Policial em Apuros 2” perde muito de sua força, ainda que, espertamente, ancore-se na tarimba da dupla de comediantes que lidera o elenco, dois cunhados que são mais que irmãos na lei, com a licença do trocadilho. E esse é seu grande trunfo.