Considerado um dos 40 melhores filmes da história do cinema, filme com atuação genial de J.K. Simmons está na Netflix

Damien Chazelle, em “Whiplash — Em Busca da Perfeição”, entrega um espetáculo cinematográfico que transcende qualquer categorização simplista. O longa não apenas narra, mas também vivencia a intensidade e a complexidade da busca pela excelência, evocando a Era de Ouro de Hollywood, quando cada cena era uma celebração do tempo e da arte. Aqui, a música, frequentemente associada à serenidade e ao glamour, é reinterpretada como uma força visceral, um campo de batalha emocional entre humanidade e som.

Em 2014, Chazelle escolheu mergulhar em uma relação complexa entre um aluno e seu professor, transcendendo o convencional. Mais do que um relato sobre música, “Whiplash” é uma análise acurada de ambição, poder e sacrifício, ancorada em um universo de tensão contínua. Sob a superfície da narrativa, pulsa uma crítica incisiva ao mundo contemporâneo, onde o mercado de trabalho exige cada vez mais, e a definição de sucesso se torna uma questão profundamente subjetiva. Quem determina o valor de uma conquista? Somos donos de nossas vitórias, ou dependemos do reconhecimento alheio? É nesse emaranhado de dúvidas que o filme constrói sua espinha dorsal, apresentando uma jornada repleta de altos e baixos rumo ao topo — um percurso tão fascinante quanto desafiador.

Miles Teller assume o papel de Andrew Neyman, um jovem obstinado que dedica noites ao aperfeiçoamento de sua técnica na bateria, nos corredores vazios de uma renomada escola de música em Nova York. Esse esforço incessante atrai a atenção de Terence Fletcher, o lendário e implacável maestro, interpretado com intensidade magnética por J.K. Simmons. O encontro inicial entre os dois é marcado por frustração: Fletcher percebe o potencial de Andrew, mas o desdenha por não estar à altura de suas exigências implacáveis. Esse breve momento se torna o catalisador para a evolução de Andrew, que enfrenta uma escalada emocional e artística movida por paixão e determinação. Enquanto isso, a figura paterna, representada por Paul Reiser, observa com um misto de orgulho e dor, ciente de que o mundo é implacável e cheio de ilusões prontas para enganar aqueles que sonham alto demais.

A relação entre Andrew e Fletcher é um microcosmo das dinâmicas humanas mais intensas e contraditórias. Fletcher acredita que a genialidade só floresce sob extrema pressão, um conceito que ele explora sem piedade. Sua filosofia lembra a trajetória de figuras icônicas como os Beatles, cujo fim turbulento é retratado com brutal honestidade em Get Back (2021). Para Fletcher, o sofrimento é o motor da arte, e ele exige nada menos que o sangue de seus discípulos — não como metáfora, mas como condição essencial para alcançar a grandeza. Andrew, agora parte do conjunto de Fletcher, absorve essa lição de forma visceral, comprometendo-se a uma transformação que abrange tanto sua técnica musical quanto seu amadurecimento pessoal.

A interpretação de Miles Teller confere a Andrew uma autenticidade inquietante. Ele equilibra vulnerabilidade e força, revelando a luta interna de um jovem dividido entre a insegurança e a certeza de seu talento. Teller captura a dualidade de seu personagem com precisão, tornando-o humano e extraordinário ao mesmo tempo. Já Simmons, com sua performance poderosa e multifacetada, constrói Fletcher como uma figura de autoridade quase mitológica, cuja genialidade é igualada apenas por sua crueldade. A química entre os dois cria um embate de proporções épicas, que sustenta o filme em uma tensão constante.

A direção de Chazelle explora com maestria a oposição entre Andrew e Fletcher, sugerindo que, apesar de suas diferenças, ambos se complementam em uma simbiose criativa. Fletcher, com sua rigidez quase desumana, personifica a disciplina extrema, enquanto Andrew, movido por uma paixão incontrolável, simboliza o potencial bruto. Essa dualidade é o cerne da narrativa, iluminada pela atuação de Simmons, que transforma Fletcher em um enigma fascinante. Sua performance equilibra a linha tênue entre o mentor inspirador e o tirano destrutivo, criando um personagem que é tão repulsivo quanto indispensável.

A excelência de “Whiplash” não se limita às atuações. A montagem precisa de Tom Cross e a fotografia vibrante de Sharone Meir elevam a obra a um patamar artístico raramente alcançado. O desfecho, em especial, encapsula a essência do filme em uma sequência eletrizante que é ao mesmo tempo exaustiva e catártica, deixando o público com a sensação de ter vivido uma experiência quase física. Essa combinação de elementos faz de “Whiplash” não apenas um filme sobre música, mas uma obra-prima que ressoa com qualquer um que já tenha se desafiado a ultrapassar seus próprios limites.