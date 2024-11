Inspirado em Tarantino, ação com Brad Pitt e George Clooney é filme mais assistido do momento na Apple TV+

Coestrelas de “11 Homens e um Segredo”, George Clooney e Brad Pitt, agora com aparências mais maduras, se reencontram na comédia de ação de John Watts, que carrega influências óbvias de Quentin Tarantino, mas sem sua característica sangrenta nem as piadas repletas de referências culturais e inteligentes. Apesar disso, “Wolfs”, a maior audiência da Apple TV+ no momento, em todo o mundo, gira fortemente em torno dos diálogos.

Pitt e Clooney possuem uma química natural que confere coesão ao enredo. Aqui, a dupla claramente carrega toda a história nas costas, e o filme ganha substância graças à interação deles na tela, além do carisma que ambos exalam. Bonitos, elegantes e misteriosos, os dois interpretam “fixers”, termo em inglês que, no contexto do filme, simboliza profissionais especializados em limpar a bagunça de gente rica. Eles são aquelas pessoas para quem você liga quando comete um assassinato e não sabe como esconder o corpo ou encobrir o crime. Eles têm a garantia de que você não será pego.

Em “Wolfs”, Margaret (Amy Ryan) é uma promotora de Nova York que, após uma noite de bebedeira, acaba levando um rapaz muito mais jovem para seu quarto de hotel. O rapaz se empolga e, após algumas acrobacias, bate a cabeça e aparentemente morre. Em pânico, Margaret liga para o personagem de Clooney — que não recebe nome no filme. Ele lhe pede para ser cuidadosa, não atender à porta, não tocar em nada e apenas esperar por ele. Um tempo depois, Clooney chega para resolver a bagunça, quando o personagem de Brad Pitt — também sem nome — aparece para exercer a mesma função. Os três se encaram, sem entender nada, até que o telefone toca.

Do outro lado da linha, a dona do hotel de luxo revela que contratou o personagem de Pitt para limpar a bagunça de Margaret, com o intuito de proteger a reputação do hotel, que não pode se arriscar a perder status. Como tanto a proprietária quanto Margaret se recusam a abrir mão de seus profissionais, Clooney e Pitt são obrigados a trabalhar juntos, mas a desconfiança e as trocas de olhares tensos permeiam a dinâmica entre eles. Logo, é descoberta uma grande quantidade de drogas na bolsa do rapaz, que estava aparentemente morto, o que coloca os dois fixers na mira de traficantes perigosos. Para complicar ainda mais, o corpo, a quem chamam de Kid (Austin Abrams), não está morto; ele desperta de sua inconsciência temporária e foge.

Agora, além de precisar encontrar e capturar Kid, a dupla terá que enfrentar os traficantes e garantir que toda a sujeira envolvendo Margaret seja limpa sem rastros. O filme, além de suas cenas de ação, foca em diálogos entre os dois personagens principais, conferindo um tom sofisticado à narrativa. A produção de “Wolfs” ficou a cargo dos próprios atores principais, Clooney e Pitt, e a disputa pelos direitos do filme foi feroz, envolvendo grandes estúdios como Sony, Lionsgate, Apple e Netflix. No entanto, a vitória da Apple garantiu o lançamento do longa na plataforma de streaming, marcando a estreia do filme como a maior audiência da Apple TV+ até o momento.