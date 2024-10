Suspense de Jodie Foster com George Clooney e Caitríona Balfe na Netflix: vale cada segundo do seu tempo

Embora Jodie Foster seja amplamente reconhecida por suas atuações premiadas, poucos sabem que ela também se aventurou na direção, acumulando quatro filmes, incluindo o recente “Jogo do Dinheiro”. Além disso, em 2017, ela dirigiu um episódio da aclamada série “Black Mirror”. Em “Jogo do Dinheiro”, um thriller financeiro, Foster dirige um elenco de estrelas com George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell, Dominic West, Caitriona Balfe e Giancarlo Esposito, compondo uma narrativa de suspense e tensão.

A trama segue Lee Gates, interpretado por Clooney, apresentador de um programa financeiro que, durante uma transmissão ao vivo, é surpreendido por um investidor armado que invadiu o estúdio após perder tudo em uma operação financeira. A situação se transforma em um sequestro transmitido em rede nacional, e, ao lado de sua produtora Patty (Roberts), Lee precisa manter a calma, enquanto tenta negociar com o sequestrador até que a polícia intervenha.

Com o desenrolar da negociação, a situação se agrava e a tensão aumenta, à medida que o público começa a se posicionar a favor do sequestrador, Kyle, vendo nele um símbolo de revolta contra um mercado financeiro injusto e oportunista, que privilegia apenas aqueles com acesso a recursos e informações exclusivas. Assim, o filme vai além do thriller, oferecendo uma reflexão crítica sobre o sistema econômico.

Jamie Linden, Alan Di Fiore e Jim Kouf assinam o roteiro, explorando as complexidades éticas e morais do mundo financeiro. Filmado quase inteiramente dentro de um estúdio de televisão, o longa cria uma atmosfera claustrofóbica, realçada pela cinematografia de Matthew Libatique, indicado ao Oscar por filmes como “Cisne Negro” e “Nasce Uma Estrela”, que aqui captura a intensidade do ambiente com precisão, amplificando a urgência e o caos do enredo.

Clooney dá vida a Lee, um apresentador carismático e ligeiramente inescrupuloso, consciente da ambiguidade ética dos produtos financeiros que promove. No entanto, ele não contava que uma falha técnica pudesse transformar seu programa em um campo de batalha com consequências fatais. Agora, além de lidar com um sequestrador, ele se vê no papel de representante de um sistema em que ele próprio começa a questionar.

Disponível na Netflix, “Jogo do Dinheiro” expõe as armadilhas do mercado financeiro para pequenos investidores, frequentemente prejudicados pela manipulação dos mais poderosos. Apesar da intensidade do suspense, Foster encontra espaço para o drama e constrói um ritmo dinâmico, acentuado pela química inegável entre Clooney e Roberts, que eleva a narrativa a um patamar de entretenimento envolvente e reflexivo.

Filme: Jogo do Dinheiro

Direção: Jodie Foster

Ano: 2016

Gênero: Ação/Policial/Drama

Nota: 8/10