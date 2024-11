Dê férias aos problemas: a comédia da Netflix que é um sopro de leveza

Basta a iminência do Natal para que o gelo derreta, mas essa é uma imagem melancólica em “Um Amor Feito de Neve”. Existe mesmo uma aura de fina magia a circundar aquele tempinho mágico que reserva-nos a vida no último mês de um ano que, não raro, foi feito de grandes tragédias, as que cada um conhece no mais fundo de seu espírito atormentado e corajoso, e aquelas que espalham-se por todo o planeta como um câncer sem a mínima possibilidade de remissão, tanto menos cura, sempre crescendo, sempre maligno, sempre letal. Kathy, a serena protagonista interpretada por Lacey Chabert, experimenta uma reviravolta em sua vidinha pacata quando um desejo natalino literalmente ganha corpo depois de uma simpatia excêntrica. Ingênuo, pueril, o filme de Jerry Ciccoritti não tem medo de ser também simplório, desde que exalte a fantasia por trás de pinheiros, trenós e renas. E isso ele faz.

O Natal desperta sentimentos os mais contraditórios. Se por um lado pensamos estar atentos às tradições, por outro, novas urgências cintilam-nos aos olhos, a nos lembrar que costumes podem não ser mentores confiáveis quando pairam dúvidas sobre os assuntos do coração. Nessa época do ano, afloram as mais numerosas vertentes de histórias contando de relações que soçobram ou que ganham nova vida, e, principalmente, de casos de amor que caem do azul, movidos, claro, por interesses que extrapolam a razão. O Natal tem um gosto todo próprio. Há quem espere o ano inteiro para cometer seus pecadilhos culinários, e para isso muita gente precisa trabalhar duro, abdicando de seu tempo para fazer a alegria dos outros.

Kathy passa o ano inteiro a quebrar ovos, bater massas, polvilhá-las com farinha, açúcar e canela, esperar que assem e repetir todo o processo uma dezena de vezes, até que travessas e mais travessas fiquem preenchidas. No Natal, porém, sua jornada aumenta o dobro, o triplo, o que ela acha simplesmente glorioso. O problema com ela é saber que não terá nunca mais o amor de sua vida a seu lado, e então a mágica acontece: seguindo o conselho de dois comerciantes amigos Mel e Theo, os personagens de Sherry Miller e Dan Lett, ela deixa um cachecol no pescoço de um boneco de neve diferente, não rechonchudo e com nariz de cenoura, mas apolíneo e talvez também a fim de quebrar o gelo.

Tudo quanto vem depois é pura fórmula. As interações de Chabert e Dustin Milligan mantém o interesse (feminino, sobretudo), até que o novo e improvável companheiro de Kathy prove que oa dois foram mesmo feitos um para o outro. Pelo menos no Natal, o amor sempre vence.