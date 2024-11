Drama existencialista aclamado no Festival de Veneza e vencedor do Leão de Ouro está na Netflix

Em “Somewhere”, Sofia Coppola oferece uma análise provocativa da fama e do vazio existencial que permeia a vida de uma celebridade. O filme convida o espectador a refletir sobre o que realmente valoriza: a autenticidade de uma realização artística precisa ou a curiosidade pelo cotidiano de um ícone. Este é um filme que não apenas examina o fascínio que o mundo das celebridades exerce, mas também expõe as fissuras dessa mesma estrutura, destacando o contraste entre o brilho externo e a superficialidade interna. Coppola desenvolve uma experiência visual que mescla o minimalismo com uma exploração cuidadosa de temas profundos, desafiando as convenções tradicionais de narrativa.

A narrativa começa subvertendo expectativas: o protagonista, interpretado por Stephen Dorff, é mostrado em uma rotina que, apesar de repleta de privilégios, é vazia e desinteressante. Em uma sequência de cenas que o mostram dirigindo carros de luxo ou assistindo a danças eróticas em um quarto de hotel, Coppola cria um ambiente que parece ao mesmo tempo grandioso e sem vida. Dorff é uma celebridade cuja fama lhe garante a atenção e os sorrisos de estranhos, mas o filme logo revela que esses privilégios não lhe conferem uma identidade ou propósito verdadeiro.

Essa revelação incita uma reflexão no espectador: por que deveríamos nos importar com a vida deste personagem? Quando ele compartilha com a ex-esposa a sensação de um profundo vazio, o filme questiona o significado da fama e do sucesso. Atrás do glamour, o personagem é apenas uma figura que tenta, sem sucesso, preencher um vazio interno, o que provoca no público uma ambivalência entre compaixão e crítica.

Esteticamente, Coppola desenha um mundo que confronta a opulência com uma atmosfera de desolação. Desde o zumbido do motor nos créditos iniciais até o ritmo deliberado das cenas, tudo é calculado para subverter o conceito de glamour. Os elementos visuais e sonoros não glorificam o luxo; ao contrário, expõem a insatisfação e o vazio que muitas vezes acompanham a riqueza. Cada detalhe contribui para o quadro de um homem perdido em um universo de privilégio sem significado.

A chegada de Elle Fanning como a filha do protagonista acrescenta uma nova dimensão. Sua presença traz uma perspectiva inocente e crítica a esse universo de excessos. Aos onze anos, a menina é forçada a conviver com o pai, testemunhando festas e viagens glamourosas, mas com uma distância emocional palpável. A relação entre pai e filha, construída por gestos contidos e interações silenciosas, revela feridas emocionais que nem a vida de luxo consegue disfarçar. Coppola evita sentimentalismos e explora as sutilezas do afeto entre eles, destacando as lacunas emocionais que permeiam a relação.

A abordagem cuidadosa da diretora sobre o vínculo entre pai e filha permite um estudo mais profundo das relações humanas. Elementos recorrentes em sua obra, como os espaços impessoais dos corredores de hotel, são aproveitados para reforçar a ideia de alienação. Ao longo do filme, os diálogos escassos e a distância emocional entre os personagens criam uma atmosfera introspectiva, enfatizando a solidão e a desconexão, características centrais da vida do protagonista.

À medida que a história avança, ocorre uma lenta transformação no personagem principal. O protagonista, inicialmente envolto em seu próprio egoísmo, começa a perceber sua filha como alguém que cresce e adquire autonomia. Esse processo de conscientização revela um novo olhar sobre as mulheres em sua vida, não mais como meros objetos de desejo, mas como indivíduos com profundidade e complexidade. Essa evolução sugere que ele, aos poucos, adota uma postura mais responsável e protetora.

A escolha de Coppola por uma câmera estática, em ângulos baixos que enfatizam o olhar feminino, é um recurso que alude a influências de cineastas como Chantal Akerman. Esse estilo de filmagem confere uma perspectiva única à narrativa, obrigando o protagonista a se ajustar ao mundo ao seu redor, subvertendo a visão dominante masculina. Em um exame sensível e sem julgamentos, Coppola revela nuances da masculinidade que muitas vezes são ignoradas.

Em seus momentos finais, “Somewhere” revela um protagonista que, ao menos parcialmente, confronta seu vazio. As tentativas de Marco de expressar o que sente se chocam com a falta de palavras adequadas, refletindo a complexidade de suas emoções e destacando a capacidade de Coppola em construir um retrato denso e introspectivo da busca por significado.

Coppola não apenas retrata o glamour superficial, mas penetra nas sombras do estrelato, investigando o que se esconde sob as aparências brilhantes. “Somewhere” vai além da narrativa tradicional, e o filme acaba se tornando uma análise sensível e profunda das facetas da solidão e da vulnerabilidade humanas.

Com uma abordagem que revela os dilemas internos de maneira delicada e instigante, o filme reafirma sua relevância, provocando o espectador a questionar as verdadeiras definições de felicidade e propósito.