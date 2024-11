O filme de ação mais assistido no streaming mundial em 2024, até agora, está no canal Max

McCall desapareceu dos holofotes, mas não do mundo. Escolheu uma vida discreta em uma aldeia siciliana, buscando paz em meio ao caos que carrega. É nesse ambiente que “O Protetor: Capítulo Final” dá início a uma narrativa intensa, onde passado e presente colidem. Antoine Fuqua volta ao comando, trazendo uma história que resgata o peso emocional da morte de Susan Plummer, amiga leal e antiga colaboradora de McCall.

Dessa vez, a missão do protagonista vai além da vingança pessoal, envolvendo um intricado esquema de escravidão moderna. O sul da Itália é palco de ajustes de contas, e Denzel Washington encarna com maestria um homem dividido entre a violência necessária e o desejo por uma existência mais serena. Fuqua amplifica a brutalidade característica da série, entregando cenas que reverberam tanto no corpo quanto na mente.

Ainda assim, cabe perguntar: em um mundo mais justo, McCall seria necessário? Sua figura emerge onde a justiça falha, expondo a decadência moral das instituições. Seus métodos, implacáveis e às vezes extremos, confrontam o espectador com dilemas éticos. Como assistir impassível ao tráfico desenfreado que seduz a juventude? McCall preenche o vazio deixado por autoridades ineficientes, eliminando ameaças com precisão cirúrgica.

Ao lado disso, o filme constrói laços humanos profundos, como a amizade entre McCall e Khalid, um imigrante marroquino que luta para sobreviver em meio à precariedade. O roteiro também explora a evolução de Emma Collins, agora mais madura, destacando a química entre Washington e Dakota Fanning. À medida que a CIA entra em cena para desmantelar uma rede de narcotráfico jihadista, a narrativa mantém sua fórmula de ação intensa e bem calibrada, ao mesmo tempo em que oferece momentos de respiro emocional, criando um equilíbrio que mantém o público cativo até o último frame.