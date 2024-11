Adaptação de um dos romances mais amados da literatura do século 19 está na Netflix

Na Inglaterra do início do século 19, a autoridade paterna era uma força inquestionável, e o peso dessa hierarquia raramente encontrava resistência, mesmo diante das consequências mais cruéis. Jane Austen, uma das grandes vozes literárias de seu tempo, dedicou-se a explorar os dilemas sociais e emocionais que emergiam nesse ambiente opressivo. Seus romances, escritos entre 1811 e 1816, compõem uma análise perspicaz das dinâmicas de poder, moralidade e sobrevivência em um mundo que relegava as mulheres ao papel de barganhas sociais.

Austen, com sua prosa cortante e irônica, inaugurou uma trilogia com “Razão e Sensibilidade”, abordando as tensões entre o amor romântico e as necessidades práticas. Seguiu com “Orgulho e Preconceito”, onde a honra de uma família empobrecida repousa sobre o destino matrimonial de sua filha mais velha. Finalmente, em “Persuasão”, sua obra derradeira, Austen revela as dores e os desejos de Anne Elliot, uma heroína madura que enfrenta as consequências de escolhas ditadas pela pressão familiar e social.

Ao falecer em 1817, vítima do mal de Addison, Austen deixou inacabado “Sanditon”, evidenciando sua contínua fascinação pelos microcosmos da sociedade inglesa. Mas é com “Persuasão” que ela atinge o auge de sua reflexão sobre os dilemas humanos, questionando não apenas os papéis de gênero, mas também o poder da memória e da redenção.

A primeira adaptação cinematográfica de “Persuasão” data de 1995, dirigida por Roger Michell, mas em 2022 a obra ganhou uma nova interpretação, desta vez sob a direção de Carrie Cracknell. Conhecida por seu trabalho no teatro, Cracknell imprime à narrativa uma assinatura distinta, explorando a intimidade entre personagem e espectador através da quebra da quarta parede. Esse recurso, empregado de forma calculada, estabelece uma conexão direta com o público, evocando a sensação de confidência que é tão central ao texto de Austen.

Dakota Johnson assume o papel de Anne Elliot com uma abordagem moderna, quase transcultural. Sua Anne não é apenas uma mulher do início do século 19; ela ressoa como um arquétipo de força silenciosa e vulnerabilidade introspectiva, características que se traduzem nos figurinos de Marianne Agertoft. As peças, embora historicamente inspiradas, possuem uma atemporalidade que as aproxima do prêt-à-porter contemporâneo, reforçando o paralelo entre as lutas femininas de ontem e de hoje. Essa escolha estética não apenas enriquece a narrativa visual, mas também sublinha a universalidade das questões abordadas por Austen, como os dilemas entre amor e orgulho, dever e desejo.

Frederick Wentworth, interpretado por Cosmo Jarvis, emerge como uma figura complexa, um marinheiro endurecido pelas intempéries, mas dotado de uma nobreza inata. Jarvis evita caricaturas, conferindo ao personagem uma autenticidade que sustenta o núcleo emocional da trama. A química entre Johnson e Jarvis é palpável, e o retorno de Wentworth à vida de Anne reativa feridas antigas, ao mesmo tempo em que reaviva esperanças que ela mal ousava reconhecer. Henry Golding, como o ambicioso William Elliot, adiciona tensão à narrativa, personificando o perigo sedutor que ameaça as convicções de Anne.

Carrie Cracknell se distancia de interpretações óbvias e evita os clichês que frequentemente permeiam adaptações de época. Seu “Persuasão” é, ao mesmo tempo, respeitoso e inovador, equilibrando humor e profundidade com uma leveza surpreendente. O filme não se rende às armadilhas do feminismo simplista ou da correção política forçada, preservando a essência dos personagens e do enredo original. Cracknell entende que a força de Anne Elliot reside precisamente em sua dualidade: uma mulher independente e resiliente, mas também profundamente romântica e disposta a enfrentar humilhações em nome de um amor que transcende o tempo e as convenções.

O resultado é um filme que, sem perder o caráter de uma produção de época, se conecta com as sensibilidades modernas. “Persuasão” de Cracknell é sofisticado, mas acessível; emocional, mas comedido. Acima de tudo, é uma prova do poder duradouro da narrativa de Jane Austen, que continua a inspirar e a persuadir gerações.